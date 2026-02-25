Escuelas en Juchitán, aún cerradas y sin clases, a la espera de condiciones de seguridad tras muerte del “Mencho”

GENERANDO AUDIO...

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que desde este martes se reanudaron parcialmente las clases en el Istmo de Tehuantepec, a excepción de la ciudad de Juchitán de Zaragoza, donde se concentraron los hechos violentos del pasado domingo como reacción a la muerte de Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”.

En Juchitán, aún las escuelas se mantienen cerradas y a la espera de que las condiciones de seguridad se restablezcan.

Mientras que este martes la actividad comercial en el centro del municipio se restableció parcialmente. Los puestos del mercado que se instalan en la plaza principal de la ciudad cabecera poco a poco vuelven a ocupar las calles en un 80%.

A pesar del clima de inseguridad, las actividades deben seguir.

“- Apenas empezamos a vender un poquito, estamos llegando a vender; por la situación, pues tenemos miedo, pero aquí estamos, aunque sea para la comida

– Sí, pues, no pueden estar tantos días sin vender

– No pues claro que no, porque si no, ¿de qué vamos a vivir, y nuestros hijos? Y la verdad, pues, aunque sea algo que vendamos”

Natividad / vendedora del mercado de Juchitán Las autoridades educativas informaron que las clases en Juchitán se reanudarán hasta nuevo aviso.

