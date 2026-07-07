Nuevo derrame de hidrocarburos en Salina Cruz afecta 400 metros cuadrados en la colonia Jardines

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Registran fuga de combustible en la refinería de Salina Cruz. Foto: José Cortés

La mañana de este martes se registró un nuevo derrame de hidrocarburos en Salina Cruz, Oaxaca. Esta es la segunda fuga de hidrocarburos en ductos de Pemex en tres días a un costado de la Calzada a la Refinería Antonio Dovalí Jaime, en la entrada a la colonia Jardines de Salina Cruz.

Derrame de hidrocarburos en Salina Cruz ocurre tres días después de otra fuga

El domingo por la noche se había registrado otro derrame de combustible en esta misma zona en Salina Cruz. La fuga de hidrocarburos de este martes, afecta unos 400 metros cuadrados de zona urbana a un costado de la calzada a la refinería.

La zona afectada fue acordonada por personal de seguridad de Pemex, mientras se realizan los trabajos de reparación del ducto dañado.

Suman siete derrames de hidrocarburos en un mes en Salina Cruz

En el lugar hay presencia de elementos de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional.

En un mes han ocurrido siete derrames de hidrocarburos en zona urbana de la ciudad y un derrame costero, según datos de la Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Salina Cruz.

Desde el 2022 a la fecha, van 65 derrames de hidrocarburos en el municipio de Salina Cruz.

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