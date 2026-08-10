Giran fichas rojas de Interpol contra otros dos implicados en la desaparición de Roxana López Martínez

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Fichas de Interpol por desaparición de Roxana López Martínez. Fotos: FGEOaxaca

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que lograron obtener dos nuevas fichas rojas de Interpol contra dos implicados en la desaparición de Roxana López Martínez, las cuales se suman a la que ya existe por el principal sospechoso, Dagoberto López Díaz, quien fuera pareja de la joven.

Nuevas fichas rojas de Interpol por implicados en la desaparición de Roxana López Martínez

Fue la Fiscalía General de Oaxaca la que informó que obtuvo nuevas fichas rojas de Interpol en contra de dos implicados en la desaparición de Roxana López Martínez.

De acuerdo con las autoridades oaxaqueñas, las fichas son para buscar a Concepción Díaz Martínez, madre del principal sospechoso, Dagoberto López Díaz; así como por Vilgaid López Guadalupe, expresidente municipal de San Martín Itunyoso.

Al respecto, la Fiscalía estatal agregó que estas dos personas cuentan con órdenes de aprehensión por el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Roxana López Martínez.

“Para garantizar que estas personas enfrenten a la justicia, la FGEO solicitó la colaboración de todas las Fiscalías del país y gestionó la emisión de Fichas Rojas de Interpol. Esta acción que activa los mecanismos de búsqueda internacional para la captura tanto de Concepción y Vilgaid, como del primer imputado, Dagoberto, en caso de que intenten evadir la justicia fuera del territorio nacional“, explicaron las autoridades de Oaxaca.

¿Por qué buscan a estas dos personas?

De acuerdo con la Fiscalía de Oaxaca, a través de investigaciones ministeriales y el análisis de contexto, logró establecer el vínculo directo de las dos personas con el primer imputado y su grado de participación en los hechos que ocurrieron a partir del 20 de febrero de 2026, día en que Roxana López Martínez fue vista por última ocasión en la región de la Mixteca.

Además, la dependencia aseguró que de manera paralela a la persecución de los presuntos responsables, mantiene un despliegue operativo enfocado en la búsqueda en vida y forense de Roxana, en el cual participan elementos de corporaciones estatales y federales, apoyados con drones con cámara geotérmica, georradares, binomios caninos, así como por equipos de buzos y rescate en zonas de difícil acceso.

También las autoridades de Oaxaca recalcaron que estas diligencias se desarrollan bajo un enfoque diferenciado y con perspectiva de género para fortalecer las líneas de investigación que sustentan las órdenes de aprehensión y la búsqueda estratégica de los tres probables implicados.

“La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrenda su compromiso inquebrantable de agotar todos los recursos humanos, científicos y operativos a su alcance para localizar a la víctima, esclarecer los hechos y asegurar que ninguna persona involucrada en este delito de alto impacto quede impune”, finalizaron.

El caso de Roxana López Martínez

Roxana López Martínez es una joven de 24 años de edad, recién egresada del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Testigos reportan que el pasado 20 de febrero, ella y su novio, Dagoberto López Díaz, ingresaron a la casa del presidente municipal de San Martín Itunyoso, de la cual ya nadie la vio salir.

El caso ha generado polémica debido a que la pareja de la joven es el sobrino del alcalde. Han pasado casi seis meses desde la desaparición de Roxana y hasta el día de hoy se desconoce su paradero. Por esta razón, activistas señalan omisión por parte de las autoridades debido al vínculo familiar del principal sospechoso.

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