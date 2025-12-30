Imágenes: así fue la inauguración de la Línea Z del Tren Interoceánico en 2023

GENERANDO AUDIO...

AMLO inauguró el Tren Interoceánico. Foto: Presidencia.

Como todos saben, el pasado domingo 28 de diciembre de 2025 se descarriló un tren de la Línea Z del Corredor Interoceánico, provocando la muerte de 13 personas, pero justo hace dos años, en 2023, el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) inauguraba esta ruta que va de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz, con la promesa de que sería un proyecto destinado a las futuras generaciones.

La inauguración de la Línea Z del Tren Interoceánico

Fue justo el 22 de diciembre de 2023 que el expresidente Andrés Manuel López Obrador inauguró la Línea Z del servicio de pasajeros del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, de Salina Cruz, Oaxaca a Coatzacoalcos, Veracruz, asegurando que uniría los océanos Pacífico y Atlántico, a través de 308 kilómetros de vías férreas.

Sí, acompañado de gobernadores, servidores públicos y empresarios, en la estación de Salina Cruz, el tabasqueño presenció la firma de convenios, develó la placa y cortó el listón para dar por inaugurada la entonces nueva ruta, además de presenciar un acto cultural basado en la Guelaguetza.

Tren Interoceánico se inauguró en 2023. Foto: Presidencia.

“Estamos inaugurando una etapa nueva. (…) Hay condiciones inmejorables para lograrlo y nada deseo más que florezca este proyecto en esta nueva etapa y va a depender de todas y de todos nosotros porque este proyecto, si lo analizamos bien, ya no es sólo para nuestra generación. (…) Necesitamos dejar un futuro con posibilidades de desarrollo para las nuevas generaciones, hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros. Para ellos es este proyecto y lo hemos logrado con la participación de todas, de todos y así tenemos que seguirlo apoyando, impulsando“, declaró en el evento el entonces mandatario.

Y también dijo que el Corredor Interoceánico quedaría cargo de la Secretaría de Marina (Semar).

Mientras que el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, resaltó que el proyecto simbolizaba el regreso de los trenes de pasajeros tras su privatización durante el periodo neoliberal, y que era una acción que tocaría la vida de las comunidades y transformaría la realidad.

AMLO cortó listón de la Línea Z. Foto: Presidencia.

¿Con qué características se inauguró la Línea Z del Tren Interoceánico?

Durante la inauguración de la Línea Z del Tren Interoceánico se informó que el servicio de pasajeros comenzaría con nueve estaciones y una capacidad para transportar hasta 400 pasajeros por tren.

Además, el actual secretario de Marina, pero entonces director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, Raymundo Morales Ángeles, informó que de Salina Cruz a Coatzacoalcos, los precios oscilarían entre 457 pesos para clase turista; 608 pesos para clase ejecutiva y mil 554 pesos para clase VIP.

Y también aseguró que el recorrido total tendría una duración de siete horas y que el proyecto global implicaba la rehabilitación de mil 197 kilómetros de vías férreas en tres Líneas, y la modernización de cuatro puertos: Salina Cruz, Coatzacoalcos, Dos Bocas y Puerto Chiapas, teniendo influencia en cuatro estados, 115 municipios y nueve mil 418 comunidades.

Por otra parte, la entonces subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que se habían invertido más de cuatro mil millones de pesos en 96 obras de desarrollo urbano y más de 12 mil acciones de vivienda que beneficiaban a 13 municipios de Oaxaca y Veracruz.

Placa de inauguración de la Línea Z de pasajeros. Foto: Presidencia.

Pero igual añadió que se habían invertido tres mil 257 millones de pesos en el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) para construir 36 obras en la ruta de la Línea Z para beneficiar a 11 municipios.

2 años después se descarrila tren y mueren 13 personas

Como todos saben, dos años después, el 28 de diciembre de 2025, se descarriló un tren en la Línea Z del Corredor Interoceánico, justo a la altura de Nizanda, Oaxaca, en el cual viajaban nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

¿El saldo? 13 personas muertas y varias decenas de heridos, de los cuales 36 siguen hospitalizados por lesiones de diferente gravedad.

A pesar de esto, en el sitio oficial de este transporte se anuncia que la Línea Z ofrecerá viajes para pasajeros del 1 al 6, y del 8 al 31 de enero de 2026, sin que aún se anuncie oficialmente una interrupción del servicio por el incidente.

