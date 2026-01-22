Ley seca por revocación de mandato en Oaxaca: estos municipios aplicarán la medida

GENERANDO AUDIO...

Revocación de mandato en Oaxaca. Foto: Gobierno Huajuapan de León

Con motivo de la consulta ciudadana para la revocación de mandato del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, diversos ayuntamientos del estado anunciaron la implementación de la ley seca, medida que quedará establecida a través de avisos oficiales y disposiciones oficiales municipales, como se observa en los comunicados difundidos por autoridades locales.

Los documentos oficiales señalan que la restricción busca garantizar el orden público, la paz social y la seguridad en las casillas.

Municipios que confirman la ley seca

De acuerdo con los avisos oficiales difundidos por los ayuntamientos, municipios como Chahuites, Villa de Tututepec, Juquila, Huajuapan de León y Oaxaca capital, confirmaron la prohibición en la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas, tanto en establecimientos comerciales como en espacios públicos.

En el caso de Chahuites, el Ayuntamiento informó que la ley seca se aplicará desde las 00:00 horas del sábado hasta las 23:59 horas del domingo, periodo durante el cual quedará estrictamente prohibida la venta del alcohol en bares, cantinas y comercios bajo advertencia de sanciones conforme a los reglamentos municipales.

Por su parte, Villa de Tututepec emitió una disposición oficial en la que establece que los días 24 y 25 de enero del 2026 suspenderá la venta de cualquier bebida alcohólica o embriagante. La medida iniciará a las 12:00 horas del sábado y concluirá a las 24:00 horas del domingo, además del cierre total de bares, cantinas, depósitos y restaurantes que vendan alcohol.

En Huajuapan de León, durante la sesión de cabildo del 20 de enero, el presidente municipal, Luis de León Martínez Sánchez, presentó el punto de acuerdo para decretar la ley seca los días 24 y 25 de enero del 2026.

El decreto establece el cierre de bares y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas desde las 00:00 horas del 24 de enero hasta las 24:00 horas del 25, con el objetivo de garantizar la seguridad en las casillas que serán instaladas en el municipio.

El edil señaló que esta medida se sustenta en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) y en acuerdos municipales emitidos con base en la Constitución Política del Estado de Oaxaca, advirtiendo que las faltas serán sancionadas como infracciones administrativas.

En la capital del estado, el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Raymundo Chagoya Villanueva, informó que se aplicará la ley seca y se desplegará un operativo de seguridad coordinado con autoridades estatales y federales, para resguardar la jornada de Revocación de Mandato.

Se prevé la instalación de 186 casillas, por lo que también se suspenderán programas municipales, como las jornadas Latidos Vecinales y los tequios dominicales, a fin de respetar la veda electoral.

El edil descartó la existencia de “focos rojos” y reiteró que la medida busca que la ciudadanía decida de manera libre y en un ambiente de paz.

Un ejercicio histórico para Oaxaca

Las autoridades municipales coincidieron en que la consulta representa un hecho histórico, ya que Oaxaca será el primer estado en el país en aplicar un proceso de revocación de mandato a nivel estatal, donde la ciudadanía decidirá si el gobernador Salomón Jara Cruz continúa o pierde la confianza para seguir en el cargo.

Finalmente, los presidentes municipales hicieron un llamado a la participación ciudadana, señalando que las casillas estarán ubicadas en los mismos puntos que en una elección ordinaria y con el mismo horario.

