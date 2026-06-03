Peligroso puente colgante se viraliza en Oaxaca; autos cruzan sin temor

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Autos cruzan peligroso puente colgante en Oaxaca. Foto ilustrativa: Cuartoscuro

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede observar cómo varios autos de diferentes tamaños cruzan un puente colgante en el estado de Oaxaca a pesar de lo peligroso que puede llegar a ser, pues es la única vía para llegar a una comunidad local.

Autos cruzan por peligroso puente colgante en Oaxaca

Usuarios han comenzado a compartir un video en redes sociales con el que exhiben cómo es que autos de diferentes tamaños se ven obligados a cruzar por un puente colgante porque es la única manera de llegar a una comunidad del estado de Oaxaca.

Según información de medios locales, este puente colgante se encuentra exactamente en el municipio de San Mateo Yucutindoo, en la Sierra Sur de Oaxaca.

Además, aseguran, es la única manera de llegar en vehículo a la localidad de Santiago Yosondúa, en la región mixteca de la entidad.

Video impacta en redes sociales

En el video que ha comenzado a compartirse, se puede observar cómo una vagoneta de gran tamaño cruza este puente colgante en Oaxaca lentamente, intentando llegar al otro extremo sin caer a una barranca.

Aprovechando que la grabación ha comenzado a viralizarse, locales han denunciado que estas son las condiciones en las que tienen que viajar diariamente entre San Mateo Yucutindoo y Santiago Yosondúa.

De hecho, comentaron que han indicado a las autoridades oaxaqueñas este problema en más de una ocasión, pues desde hace varios años les ha provocado preocupación que en cualquier momento ocurra un accidente.

Piden una vía moderna y más segura

Los medios locales reportan que los pobladores piden a las autoridades la construcción de una vía moderna y más segura, con la cual se garantice el tránsito de personas, mercancías y servicios, con la que no se ponga en riesgo a nadie.

Pero hasta que eso no ocurra, siguen produciéndose escenas como la del video que se ha hecho viral: autos de diferentes tamaños intentando cruzar un puente colgante para llegar de una comunidad a otra en Oaxaca, a pesar de los peligros que esto conlleva.

🔴‼️ ¡Al borde del abismo! Así desafían el peligro para llegar a San Mateo Yucutindoo🔴‼️



San Mateo Yucutindoo, Oaxaca. Lo que para muchos parecería una escena de película, para habitantes de la Sierra Sur de Oaxaca es parte de su vida cotidiana.



Un video difundido en redes… pic.twitter.com/GntzPS5UcN — Red es Oaxaca (@Red_es_Oaxaca) June 3, 2026

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