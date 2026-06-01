Tarifa del BinniBus aumenta desde hoy, 1 de junio, en Oaxaca: esto pagarán quienes no tengan tarjeta

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Tarifa aumenta para quienes no tengan tarjeta este 1 de junio. Foto: BinniBus

Autoridades del estado de Oaxaca dieron a conocer que a partir de este lunes 1 de junio de 2026 tendrá un aumento la tarifa del BinniBus para aquellas usuarias y usuarios que paguen en efectivo y no con la tarjeta de este transporte público de la entidad.

Aumenta la tarifa del BinniBus para quienes paguen en efectivo

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, el BinniBus informó que la tarifa para las personas que pagan con efectivo aumentaría a partir de este lunes 1 de junio de 2026.

Sí, de acuerdo con las autoridades de Oaxaca, las usuarias y usuarios que no tengan tarjeta de este transporte público oaxaqueño tendrán que pagar un costo de 10 pesos para subir a cualquiera de las rutas del Binnibus.

¿Cuánto costará la tarifa del BinniBus con tarjeta?

Por otra parte, informaron que los usuarios que tengan su tarjeta del BinniBus únicamente tendrán que pagar ocho pesos para abordar algunas de las unidades que transitan por la entidad.

Además, recordaron que los estudiantes y los adultos mayores solamente pagan una tarifa de 4 pesos, mientras que las personas con discapacidad suben totalmente gratis a este transporte público.

¿Cómo se obtiene la tarjeta del BinniBus?

Si quieren tramitar una tarjeta del BinniBus, tienen que saber que hay cuatro diferentes:

Usuarios en general

Estudiantes

Adultos mayores

Personas con discapacidad

Esto es importante, pues a partir de la que quieran obtener, deberán presentar documentos diferentes.

Tarjeta general: sólo tienen que acudir a cualquiera de los módulos de atención para conseguirla, así como en cualquiera de los cajeros de BinniBus

sólo tienen que acudir a cualquiera de los módulos de atención para conseguirla, así como en cualquiera de los cajeros de BinniBus Tarjeta para estudiantes: credencial de estudiante vigente o constancia de estudios con firma y sello oficial de la institución educativa

credencial de estudiante vigente o constancia de estudios con firma y sello oficial de la institución educativa Tarjeta para adultos mayores: documento oficial para personas de 60 años o más que permite acceder a descuentos y beneficios en servicios, transporte y establecimientos

documento oficial para personas de 60 años o más que permite acceder a descuentos y beneficios en servicios, transporte y establecimientos Tarjeta para personas con discapacidad: constancia o certificado expedido por institución médica o de rehabilitación oficial (CRIT) que acredite la condición de discapacidad

Ya con sus documentos, pueden entrar al sitio web oficial de la Tarjeta Binnibus o ir a uno de sus módulos para llevar a cabo su prerregistro, el cual consiste en llenar un formulario con datos personales y seleccionar el tipo de credencial que se quiere. Entonces recibirán un número de folio por correo.

Después podrán acudir al Centro de Atención más cercano con su folio y los documentos requeridos. Finalmente, luego de todos estos pasos, les entregarán su tarjeta del BinniBus.

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