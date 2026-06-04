CNTE toma por segundo día consecutivo los accesos al Aeropuerto de Oaxaca

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Persisten movilizaciones de la CNTE en Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortés.

Por segundo día consecutivo, maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron los accesos del Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

Mediante un acuerdo con la CNTE, la administración aeroportuaria logró que los maestros no acamparan en los portones de seguridad de la terminal y se permita el acceso y salida de los pasajeros a pie.

Pero a consecuencia de la protesta, los pasajeros tienen que caminar con su equipaje para abordar taxis o vehículos particulares, representando una molestia para los viajeros que llevan consigo varias maletas o personas de la tercera edad.

También, por segundo día, la Sección 22 mantiene tomada la Terminal de Abastecimiento y Distribución de PEMEX, ubicada sobre la carretera federal 190, a unos 20 kilómetros de la ciudad de Oaxaca.

Dicha planta abastece de combustible a cientos de gasolineras ubicadas en la capital del estado, así como a una veintena de municipios de la región central de Oaxaca.

Debido a que la toma de esta planta de Pemex no es permanente, no se presenta escasez de combustible.

Este jueves, la CNTE cumple 11 días de movilizaciones en Oaxaca.

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