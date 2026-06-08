Retiran un proyectil de mortero de calles del Centro Histórico de Oaxaca

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Retiran proyectil de mortero del Centro Histórico. Foto ilustrativa/SSPC Oaxaca

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que, tras un reporte ciudadano de un supuesto proyectil de mortero en calles del Centro Histórico de la capital del estado, los oficiales lograron asegurarlo tras ubicarlo en un negocio ambulante.

Aseguran proyectil de mortero en el Centro Histórico de Oaxaca

A través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca informó que oficiales lograron asegurar un proyectil de mortero que se exhibía en un puesto ambulante en calles del Centro Histórico de la capital del estado.

Lo anterior, luego de que en grupos de WhatsApp se empezara a reportar una supuesta amenaza de un artefacto explosivo en esta zona de la entidad, y de que también recibieran un reporte ciudadano a través del C5i, con el cual señalaron a las autoridades locales la ubicación de un explosivo.

El proyectil no tenía carga explosiva

Las autoridades oaxaqueñas lograron encontrar el proyectil de mortero frente a la Catedral Metropolitana, justo en un negocio ambulante de antigüedades que estaba colocado sobre la Alameda de León.

En este puesto, una persona dedicada a la venta de objetos usados exhibía el artefacto explosivo, por lo que los oficiales llevaron a cabo labores de seguridad del perímetro para evitar cualquier tipo de accidente y notificaron a la Secretaría de la Defensa Nacional para su aseguramiento y retiro.

Al final, las autoridades de Oaxaca informaron que el proyectil de mortero ubicado en calles del Centro Histórico del estado no contaba con carga explosiva.

🚨💣⚠️ ¡ALERTA EN PLENO PLANTÓN DEL CENTRO DE OAXACA!



Mientras el Zócalo permanece ocupado por el plantón magisterial, un presunto proyectil de mortero provocó este domingo la movilización de corporaciones de seguridad y personal militar en pleno corazón de la capital.



🚔🪖 El… pic.twitter.com/wahrv5kxO0 — Acierta Oaxaca (@AciertaOaxaca) June 8, 2026

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