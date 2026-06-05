Aparece enorme socavón de 4.5 metros en Parque del Amor, Oaxaca

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Aparece socavón en Parque del Amor. Foto ilustrativa: Servicios de Agua Oaxaca.

En redes sociales se comparten imágenes, entre fotos y videos, de un enorme socavón que apareció en el Parque del Amor, en la capital del estado de Oaxaca. De acuerdo con autoridades locales, atenderán este incidente, aunque advirtieron que no será una tarea fácil.

Socavón aparece en Parque del Amor

Usuarios y medios locales han comenzado a compartir videos y fotos del enorme socavón que apareció en el Parque del Amor, en la ciudad de Oaxaca, el cual ha sorprendido a muchas personas por la profundidad que tiene.

De acuerdo con los primeros reportes, este agujero apareció en el suelo tras las últimas fuertes lluvias que se han registrado en la capital del estado.

Al respecto, vecinos han señalado que la acumulación de agua en el subsuelo provocó que el terreno se reblandeciera, haciendo que se colapsara parte del piso, creando el enorme socavón que ya se comparte en redes sociales.

Por esto, pidieron la intervención de las autoridades locales, para que solucionen este problema que preocupa a las personas, pues temen que provoque algún accidente.

Autoridades dicen que “no es tarea sencilla” arreglar socavón

Tras reportarse en redes sociales el enorme socavón en el Parque del Amor, autoridades del estado de Oaxaca informaron que atenderán este problema.

Fue el director de la Comisión Estatal del Agua para el Bienestar de Oaxaca, Neftalí Amigdael López Hernández, quien dio a conocer que, en coordinación con el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado, atenderán inmediatamente el asentamiento generado por el reblandecimiento de la tierra a causa de las recientes lluvias.

Al respecto, explicó que, luego de una inspección en la zona, detectaron que esta situación provocó una afectación de 4.5 metros en el colector sanitario de 42 pulgadas que se encuentra en la zona.

Y también advirtió que atender este tipo de problemas “no es una tarea sencilla”, pues se necesita investigar y analizar las condiciones del terreno para realizar las acciones específicas que “garanticen una reparación adecuada”.

Al final, las autoridades de Oaxaca aseguraron que realizarán los trabajos “para prevenir mayores riesgos a la ciudadanía”.

🚨 Se abre socavón en inmediaciones del Parque del Amor



Un socavón de gran tamaño se formó en las inmediaciones del Parque del Amor, en la ciudad de #Oaxaca, tras las intensas lluvias registradas en los últimos días.



De acuerdo con reportes de vecinos de la zona, la acumulación… pic.twitter.com/MQF9GUb5Bk — GPSnoticias Oaxaca (@GPS_noticias) June 4, 2026

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