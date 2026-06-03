Nueva aplicación TaxSí: así funcionará la app para pedir taxis en Oaxaca

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TaxSí, app para taxis en Oaxaca. Foto: Secretaría de Movilidad de Oaxaca

Autoridades de Oaxaca dieron a conocer que habrá una nueva app llamada “TaxSí” con la que las personas podrán pedir taxis en todo el estado. De acuerdo con información oficial, esta aplicación comenzaría a probarse a partir del próximo miércoles 10 de junio de 2026.

TaxSí, la nueva app para pedir taxis en Oaxaca

Fue la titular de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca, Yesenia Nolasco Ramírez, quien anunció que se creó una nueva app llamada “TaxSí” para pedir taxis en la entidad.

De acuerdo con la funcionaria, esta aplicación comenzará a implementarse de manera preoperativa a partir del próximo 10 de junio. Posteriormente, el 25 del mismo mes, se instalarán tabletas en 100 unidades de taxi y, finalmente, el 25 de agosto, se pondrá en marcha el uso de la app.

“Esta medida permitirá transparentar el cobro de tarifas mediante herramientas digitales que brindarán mayor certeza a las personas usuarias sobre el costo de sus viajes”, indicaron las autoridades oaxaqueñas.

¿Cómo funcionará la app de taxis de Oaxaca?

La Secretaría de Movilidad de Oaxaca explicó que, a través de esta nueva aplicación para taxis, las personas usuarias podrán solicitar una unidad en el estado, la cual se asignará tomando en cuenta su cercanía. Además, aseguraron, contará con tarifas precotizadas.

También explicaron que “TaxSí” permitirá que se vean las tarifas en tiempo real, e indicaron que “ofrecerá mayor seguridad para las personas usuarias, la modernización del servicio, el fortalecimiento de la competitividad y la recuperación de la confianza ciudadana en el sector taxista”.

¿Cuáles serán los beneficios de esta app?

Por último, el Gobierno de Oaxaca enlistó los beneficios que tendrán tanto quienes utilicen la app como los taxistas:

Usuarios:

Tarifas justas

Mayor confianza

Costo visible en tiempo real

Diversas formas de solicitar el servicio

Viajes más prácticos y seguros

Taxistas:

Modernización del servicio

Recuperación de confianza ciudadana

Mayor competitividad

Herramientas tecnológicas accesibles

Fortalecimiento del oficio

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