Debe existir consenso para impulsar reforma electoral de Sheinbaum, destacan expertos de UNAM

GENERANDO AUDIO...

Expertos advirtieron que hubo diálogo en reformas anteriores. Foto: Cuartoscuro.

Académicos de la UNAM analizaron que debe existir un consenso para impulsar la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que ahora se presentará bajo la forma de un “Plan B” tras ser votada en contra en la Cámara de Diputados.

Diego Valadés Ríos, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas, expuso que existe “una crisis nacional del sistema representativo”. Por eso, es necesaria una reforma electoral.

“El Congreso mexicano no se da por aludido en relación con los problemas que se presentan en el territorio y en el sistema político mexicano. Por tanto, tenemos que hacer una reforma del sistema representativo mexicano, porque el que tenemos claramente no funciona”, mencionó.

Esto sucedió en el “Seminario Universitario: La reforma político-electoral que México requiere”, de acuerdo con un comunicado de la UNAM.

Diego Valadés destacó que no puede haber una reforma sin un diálogo entre las partes involucradas. El pacto es “indispensable” en cualquier sociedad democrática que aspire a funcionar, citó el comunicado.

Por eso, consideró que debe existir una comunicación constructiva y respetuosa, que reconozca las diferencias, sin convertirlas en motivo de exclusión.

Hubo consenso en reformas anteriores

Por su parte, el académico de UNAM y exconsejero del entonces IFE, José Woldenberg Karakowsky, señaló que hubo consenso en las reformas electorales de 1994, 1996, 2007 y 2024.

“En las reformas anteriores el motor fueron las demandas opositoras y en ésta, la Cámara no abrió un espacio para escuchar. Se trata de una reforma del gobierno para el gobierno; las diferentes fuerzas políticas deben estar mejor representadas de acuerdo con sus votos”, mencionó.

Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, indicó que “no hay una regresión” democrática en la propuesta de elegir mediante el voto ciudadano a las 200 diputaciones plurinominales. Mencionó que, por el contrario, dicha propuesta reduciría “el poder de las cúpulas partidistas”.

Por su parte, Blanca Margarita Velázquez Rodríguez, maestra de la Facultad de Derecho, destacó que avanzar con la reforma electoral sin consenso “nos estaría llevando a un retroceso”.

Tras rechazo, van por “Plan B” de la reforma de Claudia Sheinbaum

El pasado 11 de marzo, la reforma laboral de Claudia Sheinbaum fue rechazada en la Cámara de Diputados. Principalmente, por el voto en contra de sus aliados, el PT y Partido Verde.

La fracción de Morena y algunos legisladores del Verde emitieron 259 votos a favor. Sin embargo, fueron insuficientes frente a los 234 votos en contra de la oposición y de sus aliados electorales.

Tras anticiparse este resultado, el coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal, adelantó que su bancada impulsará un “Plan B”. Se realizarán reformas a leyes secundarias para lograr los cambios que la reforma inicial buscaba en la Constitución. Para eso, Morena no necesita alcanzar la mayoría calificada en la votación.

¿De qué va la reforma electoral?

Entre sus principales puntos, la reforma electoral contemplaba que las 200 diputaciones plurinominales fueran elegidas mediante el voto, y no por la lista de representación de los partidos políticos.

También, buscaba reducir el financiamiento de los partidos políticos, así como establecer distintos mecanismos de fiscalización.

Sin embargo, el PT y Verde señalaron que esta medida generaba un “partido de Estado”. Las modificaciones mermaban la presencia de las facciones políticas, beneficiando a Morena.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: