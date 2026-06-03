Maestros de la CNTE vuelven a bloquear el Aeropuerto de Oaxaca y la planta de Pemex

GENERANDO AUDIO...

Maestros de la CNTE bloquean Aeropuerto de Oaxaca. Foto: José de Jesús Cortés

Por tercera ocasión en 10 días de movilizaciones, maestros de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron este miércoles el Aeropuerto Internacional de Oaxaca.

La toma del aeropuerto comenzó a las 09:20 de la mañana y planean liberarlo después de las 19:00 horas.

También, para incrementar el nivel de presión, tomaron de forma permanente la Terminal de Abastecimiento y Despacho de PEMEX ubicada en la carretera federal 190, la cual abastece de combustible a gasolineras de la ciudad de Oaxaca y municipios conurbados.

De prolongarse esta toma, se prevé desabasto de combustible.

Las manifestaciones se extienden a la caseta de cobro de Huitzo de la supercarretera Oaxaca-México, donde permiten el paso libre.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.