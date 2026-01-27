Suspenden clases en comunidades del Istmo por vientos fuertes

GENERANDO AUDIO...

Escuela sin clases. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Vientos intensos del norte, que deja a su paso el frente frío número 30, obligaron a la suspensión de clases en localidades como San Dionisio del Mar, y La Ventosa, perteneciente a Juchitán.

Las rachas superan los 130 kilómetros por hora, por lo que directivos de los planteles educativos tomaron la decisión como medida preventiva, ante los ventarrones que podrían provocar la caída de árboles y cables eléctricos.

Tan sólo en La Ventosa, cerraron al menos ocho escuelas de nivel básico por el mal tiempo.

Los vientos intensos también ocasionaron la volcadura de dos tráileres en el tramo de La Ventosa-La Venta.

Ambas unidades procedían del estado de Chiapas y se dirigían a Querétaro. Al cruzar por La Ventosa, una racha de viento ocasionó que volcaran.

Uno de los tractocamiones circulaba con dos remolques sin carga, cuando sobrevino el accidente. El conductor y su acompañante salieron ilesos.

Aunque muchos de los transportistas desafían la fuerza del aire, incluso cruzando el tramo La Ventosa-La Venta, emparejados, otros más esperan a que las condiciones mejoren.

Los vientos han provocado el corte en el suministro eléctrico en comunidades del Istmo, principalmente en La Ventosa, donde las rachas azotan con mucha intensidad.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento