Ataque a la prensa: detienen y golpean a reportera en plena cobertura en Miahuatlán

Policías de Puebla golpean a periodista. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

En un presunto acto de abuso de autoridad y un atentado contra la libertad de expresión en Puebla, la reportera María Luisa Ruiz, con 50 años de experiencia y directora del medio Expresión Principio de la Comunicación, en la región del Valle de Tehuacán, fue detenida y agredida físicamente por elementos de la Policía Municipal de Santiago Miahuatlán, mientras realizaba una cobertura informativa en la comunidad de Monte Chiquito.

¿Qué se sabe de la agresión en Puebla?

De acuerdo con el testimonio de la comunicadora, el hecho ocurrió la tarde del martes cuando realizaba una transmisión en vivo relacionada con un operativo policial en el que estaban involucrados dos sujetos en estado etílico.

Los uniformados habrían intentado frenar su labor periodística con el argumento de que no tenía permitido grabar las acciones oficiales.

La reportera fue a comprar unos artículos personales y no estaba en funciones, sin embargo, afuera del negocio donde se encontraba estaba el dispositivo por lo que comenzó a describir lo que sucedía mediante una transmisión en vivo a través de su canal de Facebook, en ese momento llegaron a pedirle una acreditación de prensa, la cual no llevaba en el momento y no pudo presentar.

A pesar de que María Luisa Ruiz se identificó como prensa y la reconocían varias personas, fue subida por la fuerza a una patrulla, presuntamente por instrucciones directas de Benigno Valencia Pérez, quien funge como director de Seguridad Pública del municipio.

Policías golpean a reportera de Puebla

La reportera denunció que durante el traslado y al momento de ser remitida a la comandancia, recibió golpes en la espalda por parte de los policías.

Cabe resaltar que la comunicadora es de la tercera edad y además padece enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, por lo que la detención habría derivado en una crisis de salud.

Tras la presión ejercida por familiares y colegas reporteros, principalmente en redes sociales, la reportera fue puesta en libertad; sin embargo, tuvo que ser valorada por paramédicos debido al susto provocado por las agresiones.

El caso ha generado una fuerte reacción entre periodistas y comunicadores de la región de Tehuacán y de la capital poblana, quienes condenan lo ocurrido y lamentan la actuación del director de Seguridad Pública, además el presidente municipal de Miahuatlán, Omar Eulogio Toledo Balderas, no se ha pronunciado al respecto, tampoco informa si habrá sanciones inmediatas contra los responsables.

Hasta ahora, no se ha dado a conocer si la periodista presentará una denuncia formal ante las instancias correspondientes por los hechos ocurridos, aunque instancias como la Red Plural de Periodistas en Puebla y Artículo 19 buscan tener acercamiento con María Luisa Ruiz.

Gobierno condena agresión

El Gobierno de Puebla rechazó la agresión a la comunicadora por parte de policías. En ese sentido, indicó que “acompañará a la periodista en los procesos correspondientes que fortalezcan sus derechos para el ejercicio informativo, si así lo determina María Luisa Ruíz”.

“El Gobierno del Estado de Puebla manifiesta su rechazo ante cualquier forma de amenaza, hostigamiento o intimidación al trabajo informativo. Manifestamos nuestro respaldo a la periodista, María Luisa Ruíz, quien fue detenida por policías municipales de Santiago Miahuatlán”.

