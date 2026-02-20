Acusan al senador Néstor Camarillo de ser parte de una organización criminal en Puebla; así responde

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, el senador de Movimiento Ciudadano, Néstor Camarillo, fue acusado de ser partícipe de “una organización huachicolera” liderada por Antonio Valente Martínez Fuentes, alias el “Toñín”, según reveló el sitio Narcopolíticos.

Relación en el “Toñín”

En la denuncia se le señaló de presuntamente proteger a Antonio Valente Martínez Fuentes, supuesto líder criminal en el Triángulo Rojo, cuando Camarillo fue alcalde de Quecholac, Puebla, en el periodo 2014-2018.

El texto de Narcopolíticos indicó: “Aunque Camarillo ha negado su relación con el ‘Toñín’, una publicación de Facebook lo desmiente. En ella, Antonio, el ‘Toñín’ Martínez, ‘apadrina’ una camioneta Cadillac Escalade con su ‘compa’”.

Tras el señalamiento, en un mensaje publicado en su cuenta de X, antes Twitter, Camarillo afirmó que se trata de un ataque político debido a sus aspiraciones rumbo a 2027.

“En Puebla, como en el país, están tan adelantadas las campañas del 2027 que no me sorprende que la guerra sucia haya iniciado. Sin distracciones, seguiremos trabajando sin descanso. ¡Vamos muy bien!”.

En un video compartido por Los Titulares, el senador añadió que hace 10 años fue alcalde y que la problemática en la zona era muy grande. En ese sentido, sostuvo que “el que nada debe, nada teme”.

Además, dijo ser respetuoso de la libertad de expresión y pidió una reflexión a los medios de comunicación, al considerar que este tipo de señalamientos dañan su imagen y la de terceras personas.

“Siempre he sido muy respetuoso de la libertad de expresión, pero creo que, en señalamientos tan delicados, sí habría que hacer una reflexión. Lo digo con respeto a los medios de comunicación, porque no sólo me afectan a mí, a mi familia, a mis amigos, a mi equipo de trabajo y a los miles que tengo en el estado. Conocen dónde vivo, conocen quién es mi familia, me conocen a mí perfectamente; no traigo escoltas. Soy un político ciudadano que lleva 21 años trabajando y siempre he estado dispuesto a que cualquier autoridad me mande a llamar. Siempre doy la cara”.

