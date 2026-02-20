Operativo en el Mercado Morelos donde hallaron una fosa con restos óseos

GENERANDO AUDIO...

Operativo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La mañana de este viernes en Puebla capital se desplegó nuevamente un fuerte operativo en inmediaciones del Mercado Morelos, donde agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE), con apoyo de Guardia Nacional, Defensa y la Policía Estatal, realizaron un cateo como parte de diversas investigaciones en curso.

Se trata del tercer operativo de este tipo en menos de 20 días en la zona, considerada uno de los puntos con mayor presencia policial en la capital poblana durante las últimas semanas.

El pasado 10 y 11 de febrero, autoridades ministeriales llevaron a cabo movilizaciones similares que derivaron en el hallazgo de restos óseos en una fosa clandestina, hecho que generó conmoción entre comerciantes y vecinos del lugar.

En esta ocasión, elementos ministeriales ingresaron a diversos inmuebles, mientras uniformados estatales mantuvieron acordonadas varias calles para resguardar las diligencias. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido información oficial sobre posibles aseguramientos o detenciones derivadas de este nuevo cateo.

Locatarios del Mercado Morelos expresaron su molestia con una manifestación ante la constante presencia de fuerzas de seguridad, al señalar que los operativos han provocado temor entre los clientes, quienes optan por no acudir a realizar sus compras.

“Cada que hay patrullas y acordonamientos, la gente piensa que algo grave está pasando y mejor se va”, comentó uno de los comerciantes, quien pidió omitir su nombre.

Los vendedores señalaron que, si bien reconocen la importancia de las investigaciones, también solicitan que se garantice la seguridad sin afectar la actividad económica de cientos de familias que dependen del mercado.

La zona permanece bajo vigilancia mientras continúan las diligencias ministeriales. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado informe sobre los resultados de este nuevo operativo.

Cabe resaltar que durante los últimos meses de 2025 fueron hallados diversos cuerpos emplayados, así como restos óseos e indicios relacionados con la comisión de diversos delitos de alto impacto, demás en febrero suman tres cateos y dispositivos que forman parte de investigaciones a cargo de autoridades estatales.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento