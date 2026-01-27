Agreden y roban equipo de trabajo a camarógrafo y reportera durante cobertura informativa en Puebla

GENERANDO AUDIO...

Reportera y camarógrafo denuncian agresión durante cobertura. Foto: Genaro Zepeda

La mañana de este martes, sujetos identificados como franeleros agredieron a la reportera Belén Castellanos y al camarógrafo Antonio Pineda, de Imagen Televisión Puebla, la agresión ocurrió en pleno Centro Histórico.

Agresión a periodistas en el Centro Histórico de Puebla

Los comunicadores realizaban su labor informativa y documentaban el apartado ilegal de lugares de estacionamiento en la vía pública cuando los agresores los interceptaron. Durante el ataque, los sujetos golpearon a Antonio Pineda, lo tiraron al suelo, lo patearon y dañaron su cámara de video; posteriormente, los mismos agresores se llevaron el equipo.

Además, los atacantes amedrentaron a la reportera Belén Castellanos, lo que generó alarma entre transeúntes y comerciantes de la zona.

Intervención policial tras agresión de franeleros

Elementos de la Policía Estatal de Puebla acudieron al punto ubicado en la 14 Poniente, entre la 9 y 7 Norte, donde tomaron conocimiento de lo ocurrido. Paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) brindaron atención médica a los comunicadores por las lesiones y el estado de crisis derivado de la agresión.

Denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla

Horas más tarde, Belén y Antonio acudieron a la Fiscalía General del Estado de Puebla para presentar la denuncia correspondiente y solicitar que el caso no quede impune.

Por su parte, directivos de Imagen Puebla exigieron a los líderes del grupo de franeleros que se hagan responsables y cubran la reparación del daño ocasionado al equipo de trabajo.

Autoridades municipales identifican a presuntos responsables

En tanto, el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib, informó que el Gobierno Municipal ya tiene identificados a los presuntos responsables, quienes estarían vinculados a un grupo de franeleros que opera en la zona, aseguró que se actuará hasta las últimas consecuencias para sancionar la agresión.

Este hecho se suma a otras agresiones contra comunicadores registradas en la entidad y vuelve a encender alertas sobre la seguridad de quienes realizan labor informativa en espacios públicos.

