Armenta y Chedraui entregan beneficios del Programa de Vivienda para el Bienestar en Puebla

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Foto: Especial

El presidente municipal, Pepe Chedraui, asistió a la entrega de beneficios del Programa de Vivienda para el Bienestar en Lomas de San Miguel, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar que más familias accedan a un patrimonio seguro.

Destacó que el acceso a mejores condiciones de vida para las familias es una prioridad compartida entre los tres órdenes de gobierno, por lo que reconoció el trabajo coordinado que encabezan la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alejandro Armenta para brindar certeza patrimonial y bienestar a las y los poblanos.

Asimismo, se contó con la presencia de Octavio Romero Oropeza, director general del INFONAVIT, en representación de la presidenta, quien expuso los beneficios de este programa para el acceso a una vivienda digna.

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