SEP Puebla da megapuente a maestros y trabajadores por el Día del Padre

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, la SEP dará un día de asueto a los padres. Foto:Getty Images/Ilustrativa

Los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de Puebla que son padres de familia no laborarán el próximo 19 de junio, luego de que el gobernador Alejandro Armenta autorizó otorgarles el día como parte de la conmemoración del Día del Padre.

¿Para quién es la medida en Puebla?

La medida aplicará únicamente para los padres de familia adscritos a la dependencia estatal y las actividades se retomarán de manera habitual el 22 de junio.

“El gobernador del estado autorizó la suspensión de labores para el próximo viernes 19 de junio, únicamente a los padres de familias adscritos a esta dependencia, reanudándose las actividades de manera normal el lunes 22 de junio”, dijo la SEP.

📢 El @Gob_Puebla, a través de esta dependencia, da a conocer información relevante para trabajadores de la dependencia en Puebla.#PensarEnGrande #PorAmorAPuebla pic.twitter.com/YeLmtPJY8d — Secretaría de Educación Pública (@SEPGobPue) June 18, 2026

De acuerdo con la SEP, la decisión busca reconocer la labor que desempeñan los padres tanto en el ámbito familiar como en el profesional, además de promover espacios de convivencia con sus seres queridos.

La dependencia señaló que esta acción forma parte de los esfuerzos para fortalecer el bienestar de su personal y fomentar la integración familiar, al considerarla un elemento importante para el desarrollo de una sociedad con valores y mayor cohesión social.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.