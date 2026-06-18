Video impactante: así asesinaron a un hombre para robarle su bicicleta en Puebla

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En Puebla, mataron a un sujeto para robar su bici. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, un violento asalto que terminó en homicidio generó indignación entre habitantes de la capital poblana, luego de que un ciclista fuera asesinado de un disparo en la cabeza para despojarlo de su bicicleta en calles de la colonia Loma Linda.

Fuerte video del asesinato en Puebla

El crimen ocurrió alrededor de las 5:41 horas de este jueves sobre la calle 12 Sur, casi esquina con la 63 E Oriente. Una cámara de videovigilancia captó el momento en que la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, circulaba en su bicicleta cuando fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes de violencia explícita. Se recomienda discreción:

Un violento asalto que terminó en homicidio ha generado indignación entre habitantes de la capital poblana, luego de que un ciclista fuera asesinado de un disparo en la cabeza para despojarlo de su bicicleta en calles de la colonia Loma Linda. pic.twitter.com/3aosnU6T2P — Uno TV (@UnoNoticias) June 18, 2026

En las imágenes se observa cómo uno de los agresores empuja al ciclista, provocando que pierda el equilibrio y caiga al pavimento. El hombre intenta levantarse y recuperar su unidad, aparentemente sin oponer resistencia.

Disparan a ciclista en la cabeza

Sin embargo, en cuestión de segundos, uno de los delincuentes saca un arma de fuego y le dispara directamente en la cabeza. Tras la agresión, ambos sujetos toman la bicicleta y escapan del lugar con rumbo desconocido.

Vecinos de la zona señalaron que la víctima presuntamente se dirigía a trabajar cuando fue sorprendida por los asaltantes. La brutalidad con la que se cometió el crimen provocó una ola de indignación en redes sociales, donde usuarios exigen justicia y mayor seguridad para quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

Elementos de emergencia llegan a la colonia Loma Linda, Puebla

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a acordonar la zona para preservar los indicios.

Más tarde, peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cadáver para iniciar las investigaciones.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas. La Fiscalía ya analiza los videos de vigilancia y otras evidencias para identificar y localizar a los responsables de este homicidio que ha conmocionado a los habitantes de Puebla capital.

El caso vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los ciclistas y el nivel de violencia con el que operan algunos delincuentes, quienes no dudan en arrebatar una vida para apoderarse de un objeto de valor.

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