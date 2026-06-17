Puebla, en alerta por el “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”; así han sido los 10 ataques reportados

GENERANDO AUDIO...

En Puebla buscan al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Puebla, el caso del llamado “Tirador de la Vía Atlixcáyotl” sigue presente entre la población, luego de que durante la madrugada del martes se reportó otro presunto ataque, el décimo y contando. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que mantiene abiertas cuatro carpetas de investigación por los hechos registrados en la zona, donde se han reportado daños a vehículos y lesiones provocadas por proyectiles.

¿Qué se sabe de los disparos en la Atlixcáyotl?

Hasta el momento, diversos automovilistas han reportado estos hechos en redes sociales, por lo que la Fiscalía General del Estado inició una investigación de oficio.

La preocupación resurgió este año tras los reportes de usuarios en redes sociales, quienes aseguraron haber sido atacados mientras transitaban por la zona. Las fotografías de los impactos en vehículos comenzaron a difundirse ampliamente.

Fiscalía abre carpetas de investigación

De acuerdo con la dependencia, tres de las investigaciones corresponden a daños en propiedad ajena y una más por lesiones. Entre los casos documentados se encuentran afectaciones a vehículos particulares y empresariales, además de un motociclista que resultó lesionado y requirió atención médica.

La FGE detalló que en varios de los incidentes se aseguraron indicios balísticos y material videográfico, los cuales son analizados por especialistas como parte de las indagatorias.

Asimismo, personal ministerial, peritos y analistas han realizado recorridos de campo, inspecciones en la zona, entrevistas a víctimas y testigos, así como la recopilación de imágenes de cámaras particulares y de vigilancia.

La Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene investigaciones por los hechos registrados en la Vía Atlixcáyotl, donde se reportaron daños a vehículos y personas lesionadas por proyectiles. #FiscalíaInforma | https://t.co/gGsSuzdYEL pic.twitter.com/IFrOVayKun — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) June 11, 2026

SSP también realiza investigaciones y vigilancia

A inicios de mes, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, informó que tenía conocimiento de ocho casos reportados en la Vía Atlixcáyotl.

El noveno ataque fue reportado el 9 de junio, cuando se documentó que un vehículo de la marca Ford recibió un impacto a la altura del Tecnológico de Monterrey, alrededor de las 19:00 horas, según medios locales.

Durante algunos días no se registraron nuevos reportes atribuidos al llamado “Tirador” o “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”. En ese lapso surgieron más testimonios. Uno de los casos que más llamó la atención fue el de un motociclista que compartió un video en el que aseguraba haber sido apuntado con un láser al pasar por la zona. Tras la difusión del material, Sánchez González señaló que dicho caso no coincidía con las investigaciones en curso.

#LosTitulares | Así es como el “Tirador de la Atlixcáyotl” le apunta a su víctimas…



El motociclista asegura que la luz provenía del edificio que se encuentra frente al fraccionamiento “La Vista”



En tan solo una semana se han reportado cuatro ataques a automovilistas y… pic.twitter.com/ZnkaxDBeif — LosTitulares (@_LosTitulares) June 1, 2026

De igual forma, otro video mostró a un joven apuntando con un láser desde un edificio hacia los vehículos, lo que generó sospechas entre usuarios. Sin embargo, Erick Núñez negó estar relacionado con los ataques luego de que algunos medios de comunicación lo vincularan con los hechos.

Según explicó, varios vecinos utilizan punteros láser para alertar sobre la presencia de presuntos ladrones de autopartes.

Otro de los incidentes que generó atención fue el reportado por la usuaria de Instagram karlargzs, quien aseguró haber recibido un disparo en una de las ventanas de su vehículo a la altura de la Torre JV.

De balines a 9 mm

La información sobre la investigación ha sido limitada. No obstante, el secretario de Seguridad Pública de Puebla indicó que los primeros casos habrían involucrado balines y que posteriormente se detectaron impactos compatibles con proyectiles calibre 9 milímetros. Esta conclusión se obtuvo a partir de las revisiones realizadas en los vehículos afectados.

Regresa el presunto tirador

El décimo ataque fue reportado durante la madrugada de este martes en la zona del puente Niño Poblano. Las imágenes difundidas muestran una camioneta con al menos dos impactos.

🚨 Circulan en RS fotos de un nuevo ataque del Tirador de la Vía Atlixcáyotl, en #Puebla; sería el décimo y… contando. Ocurrió a la altura del puente Niño Poblano, en la madrugada de este #martes. Tanto la @FiscaliaPuebla como la @SSPGobPue dicen estar investigando estos ya… pic.twitter.com/1qXWlGmajN — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 16, 2026

“Nosotros tenemos un seguimiento puntual y trabajamos con la Fiscalía de la mano. Tenemos mayor presencia sobre la vía. Nos interesa que se resuelva para darle seguridad y certeza a los ciudadanos. Es un trabajo que lleva su tiempo”, declaró la semana pasada Sánchez González.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.