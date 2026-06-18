Captan a empleado del Ayuntamiento de Amozoc golpeando un automóvil con una silla en Puebla

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En Amozoc, Puebla, se captó un raro video. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un trabajador del Ayuntamiento de Amozoc, Puebla, presuntamente en estado de ebriedad, intentó abrir un vehículo oficial a sillazos luego de que, aparentemente, perdió las llaves de la unidad. El inusual video se viralizó en redes sociales, por lo que el Gobierno municipal emitió una postura sobre lo ocurrido.

¿Qué se sabe del extraño caso en Amozoc, Puebla?

El video comenzó a circular el día de ayer y muestra a un hombre con playera blanca golpeando con una silla un vehículo del Ayuntamiento de Amozoc. Tras la difusión de las imágenes, diversos usuarios en redes sociales aseguraron que el sujeto se encontraba bajo los efectos del alcohol y que tenía parentesco con el alcalde, Severiano de la Rosa.

😱⚠️‼️EXHIBEN A FUNCIONARIO MUNICIPAL DE AMOZOC ROMPIENDO CRISTALES DE UNIDAD OFICIAL‼️ 🍻🚨💥



🟡 Un trabajador del Ayuntamiento de #Amozoc, #Puebla, fue captado presuntamente en estado de ebriedad mientras dañaba con una silla una unidad oficial tras aparentemente extraviar las… pic.twitter.com/y5dM1nMKHC — Qué Poca Madre (@QuePocaMadre_Mx) June 18, 2026

Gobierno de Amozoc fija postura

Luego de la viralización del video, el Gobierno de Amozoc difundió un comunicado en el que informó que el trabajador sería retirado de sus funciones y aclaró que no tiene relación familiar con el edil ni con la presidenta honoraria del DIF municipal.

“Se realizará un proceso de responsabilidades administrativas hacia la persona involucrada, misma que será retirada de sus funciones. Asimismo, aclaramos que dicha persona no tiene parentesco ni vínculo familiar con la Presidenta Honoraria del Sistema DIF Municipal ni con el edil”.

“Este gobierno mantiene una política de cero tolerancia a conductas que contravengan los principios de legalidad, responsabilidad y respeto al servicio público”.

Lo cierto es que el video llamó la atención de los usuarios debido a la forma en que el trabajador intentó abrir el vehículo oficial, una escena que rápidamente se volvió viral en Amozoc, Puebla.

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