Aseguran centro de minería de criptomonedas en Tlaola, Puebla

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Mina criptomonedas. Foto: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla

Este domingo 7 de septiembre, durante un operativo conjunto, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado aseguraron un inmueble presuntamente utilizado para almacenar y operar equipos destinados a la minería de criptomonedas en el municipio de Tlaola, Puebla.

En el lugar, las autoridades localizaron infraestructura eléctrica y tecnológica, entre ella un transformador de pedestal, alrededor de 80 terminales de media tensión, ocho antenas de internet satelital y cerca de 300 equipos de cómputo especializados (GPU), varios de ellos en funcionamiento.

En Tlaola, un inmueble presuntamente utilizado para minería de criptomonedas fue asegurado por @FGRMexico, @SEMAR_mx y Seguridad Pública Estatal del @Gob_Puebla.



Se localizó infraestructura eléctrica, internet satelital y equipos especializados en generación de activos… pic.twitter.com/lfgKk3pY3s — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 6, 2026

Investigan minería de criptomonedas: ¿para qué sirve?

Las autoridades investigan si los activos virtuales generados mediante los equipos localizados pudieron estar relacionados con esquemas de lavado de dinero o con el financiamiento de actividades ilícitas.

Asimismo, el inmueble y los componentes tecnológicos quedaron bajo resguardo del Ministerio Público Federal, mientras se realizan los peritajes y las investigaciones correspondientes.

La minería de criptomonedas utiliza equipos informáticos con alta capacidad de procesamiento para validar operaciones dentro de determinadas redes de activos virtuales. Como parte del proceso, los operadores pueden recibir criptomonedas como recompensa.

Así, este tipo de actividad requiere un consumo elevado de energía eléctrica, debido a la cantidad de equipos que pueden permanecer encendidos durante largos periodos.

FGR, Marina y SSPE mantienen investigación

El aseguramiento fue resultado de la coordinación entre la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Ahora, las autoridades deberán determinar quién operaba la instalación, así como el origen y destino de los activos virtuales procesados mediante los equipos.

Por ahora, el inmueble y los equipos permanecen bajo resguardo de la autoridad competente, mientras continúan las indagatorias.

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