Detención de presuntos integrantes del CJNG lleva a búsqueda de restos humanos en Coronango

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Búsqueda de restos humanos en Coronango, Puebla. Foto: Uno TV

La detención de dos presuntos integrantes de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) abrió una nueva línea de investigación que llevó a las autoridades hasta un inmueble en obra negra ubicado en la comunidad de San Martín Zoquiapan, en el municipio de Coronango, Puebla, donde se desplegó un operativo para buscar a personas desaparecidas y posibles restos humanos.

Operativo en inmueble de Coronango

Una retroexcavadora arribó al predio, ubicado sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con Niños Héroes, para remover tierra en distintos puntos del terreno, mientras agentes y personal especializado inspeccionaban la zona en busca de indicios.

En las diligencias, que comenzaron el jueves, participan elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Municipal y personal especializado en búsqueda. Bomberos también acudieron al inmueble para apoyar durante los trabajos.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente el hallazgo de restos humanos durante las excavaciones.

Investigación deriva de detención de dos presuntos integrantes del CJNG

Las diligencias continúan este viernes y forman parte de las investigaciones iniciadas tras el operativo realizado el pasado 27 de agosto en Coronango, donde fueron detenidos Giovanny N., alias “El Comandante RH”, de 21 años, y Aldair N., de 25.

Ambos son señalados por su presunta relación con una célula del CJNG que operaría en la zona y son investigados por delitos como homicidio, privación ilegal de la libertad y robo de vehículo, entre otros.

Durante aquella intervención, las fuerzas de seguridad aseguraron un arma de fuego, cartuchos útiles de distintos calibres, dos motocicletas y presunta droga.

El Ayuntamiento de Coronango confirmó que la diligencia realizada en el inmueble está directamente relacionada con la detención de los dos sujetos, quienes estarían vinculados con otros hechos violentos ocurridos en el municipio.

Antecedente: explosión durante diligencias por restos humanos

Uno de los antecedentes ocurrió el 30 de junio de 2025, cuando artefactos explosivos detonaron mientras agentes ministeriales, policías estatales y municipales, así como peritos, realizaban diligencias por el hallazgo de restos humanos dentro de un vehículo con reporte de robo, abandonado en un paraje de Coronango.

Como consecuencia de aquella explosión, dos policías municipales resultaron lesionados.

Fiscalía determinará qué se encontró en el predio

La Fiscalía General del Estado será la encargada de determinar si los indicios obtenidos durante las diligencias permiten establecer alguna relación con personas desaparecidas, otros hechos delictivos o con los presuntos integrantes de la célula criminal detenidos.

Por ahora, los trabajos de búsqueda continúan en el inmueble de San Martín Zoquiapan.

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