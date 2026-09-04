Caen 6 de los “Millonarios” ligados al robo de autos y casas en Puebla; decomisan armas y droga

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Los “Millonarios” se dedicaban al robo. Foto: SSP-Puebla

Seis hombres, presuntos integrantes de una célula vinculada con la banda delictiva los “Millonarios”, fueron detenidos en Puebla. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los sujetos estarían dedicados al robo de vehículos y de casa habitación en distintos municipios de la entidad.

¿Cómo los detuvieron?

La intervención se originó a partir de una denuncia anónima recibida mediante la línea 089. Las autoridades señalaron que los detenidos serían integrantes de una célula vinculada con el grupo delictivo los “Millonarios”.

Los detenidos fueron identificados como José Pablo “N”, de 27 años, señalado como líder de la red; Israel “N”, de 36; Victorino “N”, alias el “Sari”, de 29; Javier “N”, de 28; Fernando “N”, alias el “Pinocho”, de 20, y Kevin “N”, de 18 años.

🚔 Tras una acción coordinada en San Pablo Xochimehuacan, fueron detenidos seis presuntos integrantes de una célula delictiva de la banda “Los Millonarios”, entre ellos José Pablo N., señalado como cabecilla de esta red.



Durante el operativo, @SEMAR_mx, Policía Estatal y… pic.twitter.com/41edT9QEz8 — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) September 4, 2026

Se dedicaban al robo

De acuerdo con la SSP, los sujetos estarían relacionados con una organización dedicada al robo de vehículos en Cuautlancingo y Coronango, además de robos a casa habitación en Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula. Durante el operativo fueron aseguradas:

Dos armas de fuego

50 cartuchos útiles

Un inhibidor de señal

Dinero en efectivo

Envoltorios con sustancias presuntamente ilícitas y cuatro vehículos

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