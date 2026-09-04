El “Amarillo” llevaba un mes en Puebla; ya habían intentado detenerlo, pero fallaron

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El “Amarillo” fue detenido en Puebla. Foto: @OHarfuch

El presunto líder de una célula criminal vinculada con los “Rusos”, Govén Ulisses “N”, alias el “Amarillo” o el “Gobén”, ya llevaba aproximadamente un mes en Puebla antes de ser detenido en Lomas de Angelópolis y iban por él.

Falla detención contra el “Amarillo”

Por lo que iniciaron labores de seguimiento en coordinación con el área de investigación de la Fiscalía. Sin embargo, dicha acción no tuvo éxito y en ese momento no lograron detenerlo, explicó Francisco Sánchez González, secretario de Seguridad Pública estatal.

“Nosotros, hace aproximadamente como, un mes, más o menos, en coordinación con el área de investigación de la Fiscalía tuvimos conocimiento de que esta persona (el “Amarillo”) se encontraba aquí en el municipio, zona conurbada, obviamente, hicimos una labor de seguimiento, desafortunadamente, en esa ocasión, no tuvimos éxito”.

#LosTitulares Desde hace un mes ya estaba en #Puebla Govén Ulisses N., alias “El Amarillo” o “El Gobén”, presunto líder de una célula criminal vinculada con “Los Rusos”, que operaba en Acapulco, y que este jueves fue detenido en Lomas de Angelópolis, informó el titular de la… https://t.co/jTIhJKE9kr pic.twitter.com/Nm63x17PjZ — LosTitulares (@_LosTitulares) September 3, 2026

El funcionario señaló que las autoridades consideran que Puebla pudo haber sido utilizada como escondite debido a su cercanía con Guerrero, aunque aclaró que no podía asegurar este punto.

“Nosotros consideramos, sin asegurarles nada, soy claro, porque luego dicen cosas que no digo, que tenía en la ciudad como escondite, por la cercanía que tiene con Guerrero”, declaró Francisco Sánchez.

El día de ayer, el “Amarillo” fue detenido en Lomas de Angelópolis, durante un operativo conjunto de autoridades federales y estatales. El sujeto era considerado un objetivo prioritario y es señalado como presunto líder de una célula criminal vinculada con los “Rusos”, organización delincuencial con presencia principalmente en Guerrero.

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