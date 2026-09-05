Detienen a Said de Jesús “N”, alcalde de Tepeyahualco, Puebla

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Detienen al alcalde de Tepeyahualco de Hidalgo, Said de Jesús “N”. Foto: Especial

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla detuvieron este viernes 4 de septiembre, en San Juan Xiutetelco, al presidente municipal de Tepeyahualco de Hidalgo, Puebla, Said de Jesús “N”, de 33 años, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y cohecho.

Agentes investigadores de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) localizaron al alcalde y cumplieron la orden de aprehensión que existía en su contra. Tras su captura, quedó a disposición de la autoridad correspondiente.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) dio cumplimiento a una orden de aprehensión en contra de Said de Jesús N., de 33 años de edad, señalado como presunto responsable de los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.#FiscalíaInforma… pic.twitter.com/YtrRW3nwll — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 4, 2026

Alcalde de Tepeyahualco enfrenta proceso por abuso de autoridad

Será durante el desarrollo del proceso judicial cuando se determine la situación jurídica de Said de Jesús “N”. Las autoridades deberán presentar ante el juez los datos relacionados con los delitos por los que fue detenido.

El alcalde ya había estado en el centro de una polémica meses atrás, luego de un episodio ocurrido durante las celebraciones patronales de Tepeyahualco.

La Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión contra Said de Jesús N., de 33 años, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.#FiscalíaInforma pic.twitter.com/WuZJyE61CQ — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 5, 2026

¿Por qué fue cuestionado el alcalde de Tepeyahualco?

En julio, durante los festejos en honor a San Pedro Apóstol, el presidente municipal subió al escenario mientras se presentaba la agrupación Los Titanes de Durango.

Videos difundidos en redes sociales mostraron al edil bailando y aparentemente bajo los efectos del alcohol. El episodio generó críticas y cuestionamientos sobre los recursos utilizados para contratar a la agrupación y organizar los festejos.

En ese momento también trascendió que una presentación de Los Titanes de Durango tendría un costo aproximado de 425 mil pesos. Sin embargo, corresponderá a las autoridades determinar el origen de los recursos y si existió alguna irregularidad.

La Secretaría de Gobernación estatal también emitió un pronunciamiento en el que reprobó públicamente lo ocurrido durante el evento.

Said de Jesús “N” es el tercer alcalde detenido en Puebla

Con la captura del presidente municipal de Tepeyahualco, suman tres alcaldes de Puebla detenidos en 2026. El primero fue Gerardo Cortés Caballero, alcalde de Cuautempan, quien fue aprehendido en febrero. Posteriormente, el 17 de agosto, fue detenido Juan Pérez Moral, edil de Tianguismanalco, investigado por el delito de violación.

Por ahora, la autoridad judicial será la encargada de determinar su situación jurídica conforme avance el proceso.

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