Ataca de nuevo: reportan otra agresión del presunto “Tirador de la Vía Atlixcáyotl” en Puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, reportan de nuevo ataques en Vía Atlixcáyotl.Foto:Cuartoscuro/Archivo

El temor entre los ciudadanos en Puebla continúa luego de que se reportó otro presunto ataque atribuido al llamado “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”. Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y muestran impactos en un automóvil de color oscuro. De confirmarse, sería el décimo caso reportado.

Fotos del ataque del “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”

El periodista @ALunaSilva difundió las fotografías. De acuerdo con la publicación, el nuevo incidente ocurrió durante la madrugada del martes, a la altura del puente Niño Poblano. Las imágenes muestran impactos que aparentan haber sido causados por disparos de arma de fuego.

🚨 Circulan en RS fotos de un nuevo ataque del Tirador de la Vía Atlixcáyotl, en #Puebla; sería el décimo y… contando. Ocurrió a la altura del puente Niño Poblano, en la madrugada de este #martes. Tanto la @FiscaliaPuebla como la @SSPGobPue dicen estar investigando estos ya… pic.twitter.com/1qXWlGmajN — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) June 16, 2026

Hasta el momento, sería el décimo ataque reportado. Sin embargo, las autoridades han señalado que se trata de versiones, aunque ya existe una investigación iniciada de oficio por estos hechos en la Vía Atlixcáyotl, según explicó a inicios de mes el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla.

¿Qué se sabe de los ataques en la Atlixcáyotl?

El pasado 9 de junio, el vicealmirante Francisco Sánchez reiteró que no existe una denuncia presentada por ciudadanos relacionada con el supuesto tirador; no obstante, las investigaciones continúan de oficio.

“No hay ninguna denuncia interpuesta por ningún ciudadano. La denuncia la interpuso la Fiscalía y es por oficio y nadie ha ratificado. Nosotros tenemos un seguimiento puntual y trabajamos con la Fiscalía de la mano. Tenemos mayor presencia sobre la vía. Nos interesa que se resuelva para darle seguridad y certeza a los ciudadanos. Es un trabajo que lleva su tiempo”.

Pese al despliegue de las autoridades, durante la madrugada del martes se reportó un nuevo presunto ataque.

En redes sociales, algunos ciudadanos han comenzado a abordar la situación con humor ante la incertidumbre que generan los reportes relacionados con el llamado “Tirador de la Vía Atlixcáyotl” en Puebla.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.