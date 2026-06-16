Captan momento exacto de volcadura que desencadenó carambola en la México-Puebla

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En la México-Puebla se presentaron accidentes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Durante la mañana de ayer se registró una carambola en el kilómetro 46 de la autopista México-Puebla, pero posteriormente se reveló un video que muestra el momento exacto de la volcadura, que desencadenó un choque múltiple .

El percance cobró la vida de una persona, según medios locales.

Fuerte video en la autopista México-Puebla

El video fue difundido por diversos periodistas, entre ellos @soyluisgabriel1, y muestra a un tráiler de carga perder el control al salir de una curva. Al parecer, el peso de la unidad provocó que el conductor ya no pudiera maniobrar y terminara volcando.

🚨💥 Quedó captado el momento exacto de la volcadura que desencadenó un choque múltiple en el kilómetro 46 de la Autopista México-Puebla.



El saldo fue de una persona fallecida. #Ixtapaluca #EdoMéx pic.twitter.com/9kUeeftrHk — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 16, 2026

Debido a la velocidad, el tráiler se volcó e impactó contra el muro de contención. La unidad que captó el momento, aparentemente un autobús de pasajeros, circulaba por el carril de contraflujo cuando observó el choque contra la barrera de protección, lo que provocó un frenado intempestivo.

En la grabación se escucha al operador del autobús decir: “chin… su madre. A su pu… madre”. De fondo también se escucha una conocida canción.

De acuerdo con la cámara de la unidad, el accidente ocurrió exactamente a las 6:54 de la mañana. Además, a un costado del autobús, otra pesada unidad recibió impactos de los tubos de protección del muro de contención.

Así el momento de la volcadura y choque múltiple en el kilómetro 46 de la Autopista México-Puebla, donde murió una persona. #Ixtapaluca. #EdoMex.



QEPD #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/Y5QjmcZSBZ — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) June 16, 2026

Restablecen la circulación en la México-Puebla

Elementos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) trabajaron durante toda la mañana para retirar las unidades involucradas. Después de las 14:00 horas, la circulación fue restablecida.

“Autopista México-Puebla, km 46. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación en ambos sentidos. El tramo opera de manera normal. Maneja con precaución”, informó Capufe.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢#AutMéxicoPuebla, km 46. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación en ambos sentidos. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) June 15, 2026

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