Choque múltiple y volcadura colapsan la México-Puebla esta mañana

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En la México-Puebla se presentaron accidentes. Foto: @GN_Carreteras

En la autopista México-Puebla se registraron cierres a la circulación debido a dos accidentes, uno con dirección a Puebla y otro hacia la Ciudad de México (CDMX), lo que provocó afectaciones al tránsito vehicular.

¿En qué kilómetros ocurrieron los accidentes?

El primero se presentó en el kilómetro 37, con dirección a la CDMX, donde un tráiler que transportaba cemento y cal perdió el control y volcó. Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) acudió al lugar para atender la emergencia.

#TomePrecauciones en #EdoMex se registra cierre parcial de circulación por #Accidentevial, cerca del km 036+000, de la autopista México-Puebla con dirección CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2jt2VyCPUf — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 15, 2026

En un primer momento, la circulación fue cerrada por completo; sin embargo, después de las 8:22 horas se restableció con reducción de carriles mientras continúan las maniobras para retirar la unidad siniestrada.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana

“Autopista México-Puebla, km 37, dirección CDMX. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada)”, informó Caminos y Puentes.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 37, dirección CDMX. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).



En la zona se registra carga… — CAPUFE (@CAPUFE) June 15, 2026

Choque múltiple en la México-Puebla

Las complicaciones viales continuaron cuando, alrededor de las 7:26 de la mañana, se registró un choque múltiple en el kilómetro 46, con dirección a Puebla. De acuerdo con Capufe, en el percance estuvieron involucrados un tractocamión, un autobús y varios vehículos particulares.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas en ninguno de los dos accidentes.

Debido al choque múltiple, la circulación fue cerrada mientras personal de Capufe realiza labores para retirar las unidades involucradas y atender los daños ocasionados.

“Autopista México-Puebla, km 46, dirección Puebla. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación por atención del accidente. El personal se encuentra realizando labores de limpieza y reacomodo de muros. Por seguridad de las personas usuarias, la Plaza de Cobro San Marcos permanecerá cerrada en dirección Puebla”, informó Capufe.

☑️ ACTUALIZACIÓN. #AutMéxicoPuebla, km 46, dirección Puebla. Se informa a las personas usuarias que continúa el cierre a la circulación por atención del accidente. El personal se encuentra realizando las labores de limpieza y reacomodo de muros.



🔘Por seguridad de las personas… — CAPUFE (@CAPUFE) June 15, 2026

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