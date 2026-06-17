Guía para examen de licencia de conducir en Puebla: así puedes prepararte para obtener o renovar tu permiso

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Foto: Gobierno de Puebla

Las personas que busquen obtener o renovar su licencia de conducir en Puebla ya pueden consultar una guía de estudio oficial que les ayudará a prepararse para el examen teórico. El documento fue puesto a disposición por el Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), con el objetivo de fortalecer la seguridad vial y fomentar una conducción más responsable.

¿Qué incluye la guía para el examen de licencia de conducir en Puebla?

La guía reúne los conocimientos básicos que toda persona conductora debe conocer antes de obtener o renovar su licencia. Entre los temas principales destacan:

Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Puebla

Reglamento de tránsito vigente

Señalización vial

Reglas de circulación

Límites de velocidad

Prevención de accidentes de tránsito

Circulación segura de motocicletas

Derechos y obligaciones de peatones, ciclistas y conductores

Sanciones por incumplir las normas de tránsito

El material busca que quienes circulan por las vialidades del estado conozcan las reglas y responsabilidades que implica conducir un vehículo.

¿Cómo puedo obtener la guía?

Los interesados pueden descargarla en el portal de la Secretaría de Movilidad y Transporte para prepararse antes de presentar la evaluación teórica o escaneando el código QR de la siguiente imagen:

Promueven una movilidad más segura en Puebla

La Secretaría de Movilidad y Transporte señaló que la guía también aborda la llamada “jerarquía de la movilidad”, un principio que prioriza la seguridad de los usuarios más vulnerables de la vía pública, como peatones y ciclistas.

Además, incluye información sobre las funciones de los Agentes de Proximidad Vial y las acciones encaminadas a prevenir conductas de riesgo que puedan provocar lesiones o pérdidas humanas en accidentes de tránsito.

Obtener una licencia implica una responsabilidad

Las autoridades estatales destacaron que contar con una licencia de conducir no sólo representa un trámite administrativo, sino una responsabilidad con la seguridad propia y la de los demás usuarios de la vía.

Por ello, la formación y evaluación de los conductores se considera una herramienta clave para reducir accidentes y fortalecer una cultura de respeto a las normas de tránsito.

Gobierno de Puebla busca fortalecer la cultura vial

Con la publicación de esta guía de estudio, el gobierno encabezado por Alejandro Armenta Mier busca impulsar una movilidad más segura, accesible e incluyente, basada en la prevención, el respeto a la ley y la protección de la vida de quienes diariamente transitan por las calles y carreteras poblanas.

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