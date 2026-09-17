Ataque armado contra pareja en Puebla deja un muerto y una mujer herida

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Ataque a pareja en Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Un hombre murió y una mujer resultó herida luego que sujetos armados dispararon contra la pareja la madrugada de este jueves en la colonia San Miguel Guadalupe, en la ciudad de Puebla.

El ataque ocurrió en inmediaciones de la avenida San Miguel Allende y de acuerdo con los primeros reportes, la pareja se encontraba a bordo de una camioneta Dodge Journey cuando fue sorprendida por hombres armados que abrieron fuego en su contra.

Niños presencian la agresión y resultan ilesos

Al momento de la agresión había niños en el lugar, quienes resultaron ilesos, aunque sufrieron crisis nerviosa.

David, de 45 años de edad, recibió varios impactos de bala y quedó sin vida dentro del vehículo.

Mujer herida es trasladada a un hospital por sus familiares

Su esposa, Natali, de 31 años, también fue alcanzada por los disparos, ante la gravedad de sus lesiones, familiares la trasladaron por sus propios medios a un hospital para que recibiera atención médica.

Las detonaciones provocaron una movilización de corporaciones de seguridad, cuyos elementos acordonaron el sitio para preservar los indicios.

Fiscalía de Puebla inicia investigaciones por el ataque

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo, además de iniciar las investigaciones para reconstruir la mecánica del ataque.

Agresores escapan y autoridades investigan el móvil del crimen

Hasta el momento no se ha informado el móvil de la agresión ni la identidad de los responsables, quienes lograron escapar después de abrir fuego contra la pareja.

Las investigaciones continuarán para determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque y establecer si las víctimas eran el objetivo directo de los agresores.

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