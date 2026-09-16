Mañana accidentada en Puebla: mujer muere en moto y auto vuelca en Cholula

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En Puebla, se presentaron diversos accidentes. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Tras los festejos del 15 de septiembre, se registraron, al menos, tres accidentes en distintos puntos de Puebla, uno de ellos fatal, ocurrido sobre la autopista México-Puebla.

Fatal accidente en la México-Puebla

En la autopista México-Puebla, a la altura de la incorporación al bulevar Xonacatepec, una pareja que viajaba en motocicleta perdió el control de la unidad y se impactó contra la barrera de contención. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios.

#LosTitulares 🔴 | Una mujer motociclista de aproximadamente 30 años de edad perdió la vida en la autopista México-Puebla a la altura de la incorporación al bulevar Xonacatepec.



En la unidad viajaba otra persona la cual fue trasladada a un hospital pic.twitter.com/NdtSWKNiaM — LosTitulares (@_LosTitulares) September 16, 2026

Tras el impacto, una mujer perdió la vida, mientras que su acompañante fue trasladado a un hospital, de acuerdo con medios locales. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron a la zona para realizar el levantamiento del cuerpo.

La autopista México-Puebla es una de las vías más transitadas de la entidad y en ella se registran accidentes como choques, volcaduras y otros incidentes.

Volcadura y choque

En el municipio de San Pedro Cholula se registró una volcadura sobre la calle 4 Poniente, entre 7 y 9 Norte. En imágenes compartidas se observa una camioneta azul con las bolsas de aire activadas. Una persona resultó lesionada, de acuerdo con Oro Noticias Puebla.

#ConexiónVial 🔴 Se presenta volcadura sobre la 4 Poniente entre 7 y 9 norte en el municipio de San Pedro Cholula. Se reporta una persona lesionada.

Protección civil atiende reporte.



Vía @Mau_Jimenz pic.twitter.com/b7DkPQBSLE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 16, 2026

En la capital poblana, un automóvil particular chocó contra un poste de luz en el cruce de Maximino y 26 Sur, a la altura del Parque Ecológico. En imágenes se observa a personal de una aparente grúa particular realizando maniobras para retirar la unidad siniestrada.

🚨 Un automóvil particular chocó contra un poste de luz en la esquina de Maximino y 26 Sur, a la altura del Parque Ecológico.



⚠️ Se recomienda circular con precaución.#Entérate #TráficoPuebla #Vial pic.twitter.com/RpLgXmToE0 — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 16, 2026

Celebración del 15 de septiembre en Puebla

Durante la noche del 15 de septiembre se llevó a cabo la tradicional celebración de las Fiestas Patrias. Ante el consumo de bebidas alcohólicas propio de estos festejos, las autoridades llamaron a la ciudadanía para actuar con responsabilidad y evitar conducir bajo sus efectos, con el objetivo de reducir los accidentes viales.

En Puebla, el gobernador Alejandro Armenta encabezó la Ceremonia Conmemorativa por el 216 Aniversario del Grito de Independencia de México, ante miles de personas y familias reunidas en el Zócalo de la ciudad. En su arenga patriótica, el mandatario reconoció a las heroínas de la Independencia y a las madres buscadoras.

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