Localizan cuerpo de María Luisa, desaparecida el pasado 10 de septiembre en Puebla

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Localizan cuerpo de María Luisa en Amozco de Mota, Puebla. Foto: FGEP/Genaro Zepeda

La Fiscalía de Puebla confirmó que María Luisa Trinidad Velázquez, reportada como desaparecida el pasado 10 de septiembre, fue localizada sin vida el domingo 13 de septiembre en el municipio de Amozoc de Mota.

Durante la conferencia de este lunes 14 de septiembre, la fiscal Idamis Pastor Betancourt informó que el cuerpo fue encontrado al interior de una construcción en obra negra y que las características utilizadas durante la búsqueda permitieron confirmar que se trataba de la mujer reportada como desaparecida.

🚨 #Puebla | La búsqueda de María Luisa Trinidad terminó con un desenlace trágico: su cuerpo fue localizado en una construcción en obra negra, en el municipio de Amozoc de Mota, confirmó la fiscal Idamis Pastor Betancourt. pic.twitter.com/f3E9sWn0mO — Martha Berra (@MarthaIBerraA) September 14, 2026

Catearon el Mercado Morelos tras desaparición de María Luisa

María Luisa salió de su domicilio la mañana del 10 de septiembre para llevar a su hijo a la escuela. Posteriormente, informó a sus familiares que acudiría al Mercado Morelos, en Puebla capital, para comprar carbón.

Después de ese momento, sus familiares perdieron comunicación con ella. Las cámaras de seguridad y la señal de su teléfono celular permitieron ubicar parte de su recorrido en las inmediaciones del centro de abasto.

La Fiscalía de Puebla desplegó un operativo en el Mercado Morelos con apoyo de policías estatales y municipales, debido a que la última ubicación registrada por el GPS de su teléfono apuntaba hacia esa zona.

¿Qué se sabe sobre el hallazgo de María Luisa?

La fiscalía informó que el cuerpo fue localizado el 13 de septiembre dentro de una construcción en obra negra en Amozoc de Mota.

De acuerdo con información difundida tras el hallazgo, María Luisa estaba relacionada con el cobro de piso en el Mercado Morelos. Además, en el sitio habría sido localizada una cartulina con un mensaje que atribuía el crimen a la “Familia Michoacana“.

La Fiscalía de Puebla continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición y asesinato de María Luisa, así como determinar quiénes fueron los responsables.

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