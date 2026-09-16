Intento de asalto en la México-Puebla; usan vehículo con torreta

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Los robos en la autopista México-Puebla no paran. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Una de las autopistas que ha sido señalada por transportistas debido a los constantes hechos delictivos es la México-Puebla. En esta ocasión, un video captó un presunto intento de robo contra un transportista en el tramo Llano Grande-San Martín Texmelucan.

Video muestra intento de asalto en la México-Puebla

El video fue retomado por diversas cuentas de medios locales, entre ellas @Trafico_Puebla, y muestra a una camioneta equipada con luces tipo torreta que se aproxima en repetidas ocasiones a un tráiler para intentar detenerlo.

🔫⚠️ Reportan intento de asalto a un trailero en la autopista México-Puebla, en el tramo Llano Grande–San Martín Texmelucan.



De acuerdo con el reporte, un grupo de sujetos habría utilizado una camioneta Nissan X-Trail con luces tipo torreta para aparentar ser una unidad oficial… pic.twitter.com/omX7ROG49W — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 16, 2026

De acuerdo con el relato del denunciante, el transportista pidió apoyo a otro operador para evitar detenerse y, con ello, impedir que se concretara el presunto robo.

La camioneta insistió en detener al tráiler, pero dejó de hacerlo cuando identificó que otra unidad pesada acudió en apoyo. Las imágenes fueron captadas desde el segundo tráiler, según el relato del denunciante.

El hecho habría ocurrido el pasado 14 de septiembre, de acuerdo con lo difundido.

Diversos modus operandi en la México-Puebla

Los reportes sobre robos en la autopista México-Puebla han señalado distintas formas de operar. Entre ellas se encuentran el uso de piedras u otros objetos colocados sobre la vialidad, vehículos con luces tipo torreta para aparentar ser unidades oficiales, comandos que interceptan a transportistas y retenes falsos.

Estos distintos reportes han mantenido a la México-Puebla bajo atención de transportistas y usuarios de la vía, debido a los riesgos que enfrentan durante sus recorridos.

Los “Zuñiga” organización ligada al robo en carreteras

La organización conocida como los “Zúñiga” es investigada por autoridades por su presunta operación en uno de los tramos con mayor incidencia delictiva de la carretera Puebla-Veracruz, donde estaría relacionada con el robo de vehículos y mercancía, privación de la libertad y otros hechos violentos que habrían afectado durante años a transportistas, operadores y usuarios de esta vía.

El pasado 7 de septiembre, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que como parte de las investigaciones fue detenido el pasado 15 de agosto Genaro “N”, señalado como principal líder de los“Zúñiga”, en Cuitláhuac, Veracruz, junto con otras dos personas.

El funcionario también dio a conocer la detención de Said “N”, presidente municipal de Tepeyahualco, Puebla, quien estaría relacionado con investigaciones por secuestro exprés y robo de vehículo con violencia. Harfuch señaló además que los dos presidentes municipales detenidos cuentan con órdenes de aprehensión vigentes.

Las investigaciones continúan para identificar y detener a otros integrantes de esta estructura, así como para establecer posibles redes de protección y fortalecer la seguridad en el corredor carretero que conecta Ciudad de México, Puebla y Veracruz.

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