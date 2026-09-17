rescatan-a-dos-ciudadanos-chinos-y-detienen-a-presunto-secuestrador-en-puebla

GENERANDO AUDIO...

En Puebla, detuvieron a presunto secuestrador. Foto: Fiscalía Puebla

Dos ciudadanos de nacionalidad china fueron rescatados ilesos por la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), luego de que fueran localizados privados de la libertad en un inmueble ubicado en inmediaciones de la Carretera a Valsequillo, en la capital poblana. Durante el operativo fue detenido en flagrancia Eduardo “N”, de 24 años, quien presuntamente se encargaba de vigilarlos.

Los engañaron con oferta laboral falsa

La intervención ocurrió el 14 de septiembre de 2026, después de que el Consulado de China en México notificara a las autoridades sobre la privación ilegal de la libertad de uno de sus connacionales y la exigencia de un pago de rescate a familiares que se encontraban en el extranjero.

A partir de información de geolocalización y registros visuales proporcionados por la representación consular, agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE) desplegaron un operativo en la zona de la Carretera a Valsequillo, indicó la Fiscalía de Puebla.

Estaban amarrados

Al ingresar al inmueble señalado, los agentes encontraron a los dos hombres atados y lograron detener al presunto custodio, quien se encontraba armado. De acuerdo con las entrevistas preliminares, las víctimas radicaban en Nicaragua y habrían llegado a México tras recibir una oferta laboral que resultó ser falsa.

Según esta versión, una vez en territorio mexicano fueron retenidos y despojados de más de 12 mil dólares en efectivo, además de 60 mil pesos mediante retiros bancarios. Posteriormente, habrían sido obligados a comunicarse con sus familiares en China para solicitar mayores cantidades de dinero.

La FGE señaló que, pese a la barrera del idioma, las víctimas consiguieron establecer comunicación preventiva con su representación consular, lo que permitió activar la intervención de las autoridades.

Durante el operativo también fueron asegurados una escopeta calibre 16 con dos cartuchos útiles, un teléfono celular y el inmueble utilizado presuntamente como casa de seguridad.

Eduardo “N” quedó a disposición del Ministerio Público especializado. La Fiscalía informó que el expediente será judicializado ante un Juez de Control dentro del término legal, quien determinará su situación jurídica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.