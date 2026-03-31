Ataque armado en Puebla: 3 muertos y 4 lesionados en Felipe Ángeles

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En Puebla, se registró una balacera; hay 3 muertos. Foto: Gettyimages/ Ilustrativa

Tres hombres fueron asesinados durante una balacera registrada la noche del 30 de marzo en la junta auxiliar de Santa Úrsula Chiconquiac, perteneciente al municipio de General Felipe Ángeles, Puebla, presuntamente como resultado de un ataque directo entre grupos delictivos rivales.

¿Qué se sabe del ataque en Puebla?

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas se encontraban al interior de un negocio de la localidad cuando varios hombres armados llegaron al sitio y abrieron fuego, lo que desató un enfrentamiento que sembró pánico entre los habitantes de la zona.

Aunque los ahora occisos también portaban armas de fuego, no lograron repeler la agresión. En el lugar, las autoridades localizaron al menos un arma larga entre los indicios asegurados y más de 100 casquillos percutidos.

Los tres hombres murieron en el mismo establecimiento a causa de las lesiones provocadas por los disparos, sin que los cuerpos de emergencia pudieran hacer algo por salvarles la vida.

Entre los fallecidos fue identificado un hombre conocido con el alias del “Cholo”, quien, de acuerdo con versiones preliminares, sería uno de los presuntos involucrados en el origen del conflicto.

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial la identidad de los otros dos hombres asesinados

Las primeras líneas de investigación señalan que las víctimas contaban con antecedentes por robo a transporte de carga con violencia, por lo que se presume que el ataque estaría relacionado con una disputa entre células delictivas que operan en esa región del estado.

Vecinos de Santa Úrsula Chiconquiac reportaron haber escuchado decenas de detonaciones durante la noche, lo que provocó temor y movilización de corporaciones policiacas.

Los lesionados fueron trasladados por sus medios a hospitales de la región

Tras la agresión, los responsables escaparon a bordo de un vehículo con rumbo desconocido. Aunque policías municipales y estatales desplegaron un operativo en la zona, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Las autoridades ministeriales ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer el triple homicidio, las diligencias de levantamiento de cadáver concluyeron la madrugada de este martes.

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