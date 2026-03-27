Columnas de 100 metros: arde tiradero y contamina Puebla

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En Puebla, se regristra un fuerte incendio. Foto: Genaro Zepeda

Un incendio se registra la mañana de este viernes en inmediaciones de la zona habitacional de Misiones de San Francisco, ubicada en el municipio de Coronango, Puebla, y genera intensa movilización de cuerpos de emergencia, así como una fuerte contaminación.

Columnas de humo negro en el cielo de Puebla

El siniestro ocurrió en un tiradero industrial clandestino a cielo abierto donde se acumulaban grandes cantidades de residuos, entre ellos desperdicios de vinil, hule espuma, llantas y desechos industriales, materiales altamente inflamables que facilitaron la rápida propagación del fuego.

La columna de humo, que supera los 100 metros de altura, es visible desde distintos puntos de la zona metropolitana de Puebla, incluyendo vialidades como la autopista México-Puebla, autopista Puebla-Tlaxcala y el Periférico Ecológico, lo que ha generado afectaciones a la visibilidad y alarma entre automovilistas y vecinos.

Fuerte contaminación

El incendio ha provocado una importante emisión de contaminantes, lo que representa un riesgo directo a la salud de la población, principalmente por la inhalación de humo tóxico derivado de la quema de plásticos y neumáticos.

Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, bomberos y corporaciones de seguridad, de Coronango, Cuautlancingo, y Puebla, quienes trabajan para controlar y sofocar las llamas, así como para evitar que el fuego se extienda hacia viviendas cercanas.

Predios abandonados se usan como tiraderos clandestinos

Habitantes de la zona han señalado que este tipo de predios, utilizados como tiraderos clandestinos, continúan operando sin regulación efectiva por parte de las autoridades, lo que ha derivado en incidentes recurrentes en Coronango y áreas cercanas como San Francisco Ocotlán.

Este hecho vuelve a evidenciar la problemática ambiental en la región, donde la acumulación de residuos y la falta de control sobre estos espacios representan un foco constante de riesgo tanto para el entorno como para la salud.

Autoridades exhortaron a la población a evitar acercarse al área afectada.

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