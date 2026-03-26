fuego-consume-locales-en-central-de-abasto-de-puebla

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Se incendian locales de la Central de Abasto en Puebla. Foto: Genaro Zepeda

Durante la madrugada de este jueves, se registró un incendio al interior de la Central de Abasto de Puebla, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia en la zona.

¿Qué se sabe del incendio en la Central de Abasto en Puebla?

De acuerdo con los primeros reportes, locatarios alertaron sobre la presencia de fuego en la Nave A, por lo que al sitio acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, así como personal de Protección Civil Municipal.

Las corporaciones trabajaron de manera coordinada para controlar el siniestro, sofocar las llamas y realizar labores de enfriamiento, evitando que el fuego se propagara a más áreas del mercado.

Afectaciones en Central de Abasto de Puebla

De manera preliminar, se informó que tres locales fueron consumidos en su totalidad, mientras que al menos seis más resultaron con daños menores.

Autoridades confirmaron que no se registraron personas lesionadas; sin embargo, debido al incendio, las actividades en la zona afectada fueron suspendidas temporalmente, mientras se realizaban labores de acordonamiento y aseguramiento del área.

Hasta el momento, se desconocen las causas que originaron el siniestro, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes determinen el origen del fuego tras las investigaciones correspondientes.

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