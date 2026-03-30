Macabro hallazgo: dejan cuerpo y narcomensaje en Tlaxcala

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Abandonan restos humanos con cartulina en limítrofe de Tlaxcala Foto: Cuartoscuro

Un cadáver encobijado, fue localizado con un narcomensaje, en la Vía Corta Santa Ana–Puebla, en los límites de Mazatecochco y Tenancingo.

Hallan cadáver encobijado en Vía Corta Santa Ana–Puebla

Elementos de la Policía Municipal arribaron alrededor de las 11:00 am, como primeros respondientes y confirmaron que se trataba de restos humanos envueltos en cobijas. De acuerdo con los reportes, el cuerpo estaba cubierto con dos cobijas en tonos café con beige y otra a cuadros rojo con gris, todas sujetas con cinta canela.

Sobre el cadáver encobijado, los presuntos responsables dejaron una cartulina con un mensaje amenazante firmado por un grupo delictivo.

Mensaje amenazante apunta a disputa criminal

El contenido del mensaje advierte sobre la venta de sustancias ilícitas, lo que apunta a una posible disputa entre células criminales que operan en la región.

Las primeras líneas de investigación señalan que el hecho podría estar relacionado con pugnas por la distribución de droga, principalmente con presencia en la zona del Mercado Morelos, en Puebla.

Zona con antecedentes de abandono de cuerpos

El punto donde fue localizado el cadáver encobijado en la Vía Corta Santa Ana-Puebla es considerado de alta incidencia delictiva. De acuerdo con reportes, el sitio ha sido utilizado en diversas ocasiones para el abandono de cuerpos, debido a su cercanía con el estado vecino.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y fuerzas federales.

Labores de peritaje

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y el aseguramiento de los indicios para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida, mientras continúan las diligencias para esclarecer el hecho.

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