Ataque armado contra policías deja dos presuntos delincuentes muertos y un detenido en Puebla

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Ataque armado contra policías deja dos muertos en Puebla Foto: Genaro Zepeda

Un ataque armado contra policías municipales dejó como saldo dos personas muertas y una más detenida en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, Puebla.

Ataque armado contra policías en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en el cruce de la calle Morelos y la carretera federal México–Puebla, donde presuntamente se atendía un reporte de robo. Dicha intervención habría derivado en una agresión directa contra los uniformados, lo que desató una persecución y posterior intercambio de disparos en la zona.

Balacera en Zacatepec deja dos muertos

Tras la balacera, dos presuntos delincuentes perdieron la vida, mientras que uno más fue detenido por su presunta participación en los hechos.

Al sitio acudieron corporaciones de los tres órdenes de Gobierno, incluyendo policías municipales, estatales y fuerzas federales, quienes implementaron un operativo para asegurar el área y continuar con las diligencias correspondientes.

Operativo tras enfrentamiento en Juan C. Bonilla

Hasta el momento, las autoridades no han precisado de manera oficial el móvil del ataque; sin embargo, las primeras versiones apuntan a que la agresión se originó tras la atención de un hecho delictivo.

Investigación por ataque armado contra policías

La zona permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones para determinar la posible participación de más personas y esclarecer plenamente lo ocurrido.

Este hecho se suma a los episodios de violencia registrados en la entidad, donde las agresiones contra corporaciones de seguridad continúan.

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