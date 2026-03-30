Es el tercer golpe en marzo: roban medicamentos en Clínica 21 del IMSS en Puebla

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En Puebla, robaron de nuevo una clínica del IMSS. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, este lunes fueron robados todos los fármacos controlados de la Clínica 21, ubicada en la 31 oriente y 14 sur, afectando a cientos de derechohabientes.

Roban medicamentos para presión arterial y diabetes

Fuentes ministeriales informaron que algunos fármacos robados son utilizados para el tratamiento de la presión arterial y diabetes, además hurtaron otros con clozapina y olanzapina que son antipsicóticos atípicos principalmente indicados para la esquizofrenia y el trastorno bipolar, y también dosis que contienen codeína que es un analgésico opioide utilizado para el alivio del dolor leve a moderado y para la tos.

Encargados de la clínica informaron que al abrir la farmacia esta mañana, se percataron que el mobiliario presentaba afectaciones y confirmaron que los medicamentos controlados no se encontraban en el almacén por lo que dieron parte a las autoridades.

¿Cómo se llevaron los medicamentos en Puebla?

De acuerdo con información policiaca, los sujetos ingresaron por un lote baldío ubicado en la parte trasera de la clínica, al lugar arribaron policías estatales y personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla.

Se trata del tercer robo en lo que va del mes

En la clínica 7 de San Bartolo, donde sujetos armados ingresaron al inmueble, sometieron al personal de seguridad y lo obligaron a entregar las llaves del área de farmacia, posteriormente, los agresores sustrajeron diversas cajas de medicamentos controlados.

También se reportó un robo similar en la clínica 13 de la unidad habitacional Bugambilias, donde los delincuentes repitieron el mismo modus operandi: ingresar de madrugada, neutralizar al personal y dirigirse directamente a las áreas donde se resguardan los fármacos.

En todos los casos, los responsables lograron huir sin ser detenidos, lo que refuerza la hipótesis de una operación previamente planeada.

A pesar de los robos, la delegada del IMSS en Puebla, María Magdalena Tinajero Esquivel, ha guardado silencio y ha omitido dar alguna postura.

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