Baja el precio del gas LP en Puebla; aquí las tarifas oficiales

| 13:01 | E. Santiago | Agencias
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El precio del gas LP en Puebla bajó. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Como cada semana, la Comisión Nacional de Energía (CNE) reportó los precios del gas LP, y en el estado de Puebla se registró una disminución en su costo.

¿Cuánto bajó el precio del gas LP?

De acuerdo con la CNE, los precios correspondientes a la semana del 21 al 27 de junio de 2026 muestran una reducción en comparación con el periodo del 14 al 20 de junio del mismo año.

  • El gas LP registró una disminución de 30 centavos por kilo, por lo que el precio quedó en 19.23 pesos por kilo. En el caso del litro de gas LP, utilizado en tanques estacionarios, el costo se ubicó en 10.55 pesos.

Precios del gas LP en Puebla

En los distintos municipios del estado de Puebla se reflejó esta disminución en el costo del combustible, de acuerdo con el reporte semanal de la CNE.

Foto: Captura CNE

La semana del 14 al 20 de junio, el precio del gas en Puebla quedó de la siguiente manera:

Foto: Captura CNE

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