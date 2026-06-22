“¡Agáchate, papá!”: así se vivió la balacera en restaurante de Plaza Palmas en Angelópolis

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En Puebla, se desató una balacera. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Una persecución policial derivó en momentos de tensión en Puebla durante la celebración del Día del Padre. Los hechos se extendieron hasta las inmediaciones de Palmas Plaza, donde una familia grabó parte de la movilización desde el interior de un restaurante. Dos personas fueron detenidas.

Video del caos en Puebla

La persecución concluyó cerca del restaurante Cabo San Lucas, donde una mujer captó parte del operativo. En el video se escucha su preocupación mientras pide a sus familiares que se resguarden.

#PueblaDeTerror Quizás muchos se estén acostumbrando a ver este tipo de situaciones, o peor aún, a vivirlas en carne propia. Pero cabe preguntarnos: ¿desde cuándo permitimos que esto se volviera nuestra realidad? Lo que pasa en nuestra ciudad no es una casualidad…🔥 pic.twitter.com/MKTYwMr8n2 — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ (@Hechizero_38) June 22, 2026

“Agáchate, papá, como puedas”, se escucha decir a la mujer.

En las imágenes se observa a varias personas dentro del establecimiento que también comenzaron a agacharse. “Tranquilos, tranquilos, si pasa algo, corremos”, añadió la testigo.

Más adelante, la mujer narró el momento en que uno de los sospechosos era asegurado por las autoridades. “Ya se lo llevan al maldito rata. Ahí va”, comentó.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de San Andrés Cholula detuvieron a un presunto ladrón de autopartes. Por su parte, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla capital aseguraron a otro presunto implicado, de acuerdo con reportes de medios locales.

¿Qué se sabe de los detenidos?

De acuerdo con la información disponible, elementos de seguridad de San Andrés Cholula realizaban patrullajes de prevención cuando detectaron una camioneta sospechosa cerca de una tienda de artículos para el hogar sobre la Vía Atlixcáyotl.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes de la unidad intentaron escapar, lo que originó una persecución que terminó en las inmediaciones de Palmas Plaza, donde fueron detenidos dos presuntos involucrados.

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