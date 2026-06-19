Video revela cómo dos farderas roban playeras de la Selección Mexicana en Tehuacán, Puebla

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En Puebla, captaron a farderas robar en una tienda. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Tehuacán, Puebla, un robo quedó captado por cámaras de seguridad luego de que dos presuntas farderas se llevaran varias playeras de la Selección Mexicana de una tienda de artículos deportivos.

Video del robo en Tehuacán, Puebla

El video fue compartido por diversos usuarios de X, antes Twitter, entre ellos la cuenta Los Titulares. En las imágenes se observa a dos mujeres dentro de un establecimiento de artículos deportivos.

#LosTitulares | 🚨👕 Cámaras de seguridad captaron a dos mujeres presuntamente robando playeras de la Selección Mexicana y de otros países en una tienda del centro del https://t.co/WUkx2IwrTF Tehuacán.



Según los afectados, utilizaron distracciones para ocultar las prendas en… pic.twitter.com/lsoNnDSdrb — LosTitulares (@_LosTitulares) June 19, 2026

Las mujeres se acercan al área donde se exhiben las playeras. Una de ellas se coloca frente al mostrador, aparentemente revisando una prenda, mientras sostiene una bolsa negra. Instantes después, su acompañante toma varias playeras de la Selección Mexicana y las introduce rápidamente en la bolsa.

Tras guardar las prendas, ambas se alejan de la zona. Segundos después, la mujer que llevaba la bolsa se dirige a la salida del establecimiento y abandona el lugar con las playeras.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del negocio

¿Qué son las farderas?

Las farderas son personas que se dedican a robar mercancía en tiendas, supermercados o establecimientos comerciales ocultándola entre la ropa, bolsas, mochilas o pertenencias personales, generalmente sin utilizar violencia.

El término proviene de la palabra “fardo”, que hace referencia a un paquete o bulto, ya que los ladrones suelen esconder varios productos para sacarlos del negocio sin pagarlos.

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