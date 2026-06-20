Puebla va tras el “Francotirador de la Vía Atlixcáyotl”; ya suman 11 denuncias

GENERANDO AUDIO...

Después de dos meses desde que se han documentado varios casos, la Fiscalía General de Puebla, implementó investigaciones para ubicar al supuesto “Francotirador o Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, responsable de disparar contra vehículos que circulan sobre dicha vialidad, luego que automovilistas denunciaron que sus unidades presentaron impactos de bala mientras transitaban por la zona.

Fiscalía realiza operativo en Vía Atlixcáyotl

La mañana de este sábado, peritos en coordinación con elementos de la Policía Estatal y corporaciones municipales, realizaron diligencias en distintos puntos de la vialidad para recabar evidencias que permitan identificar al responsable o responsables y determinar desde donde se habrían efectuado los disparos.

En Puebla, realizan operativo en Vía Atlixcáyotl. Foto: Genaro Zepeda

¿Cuántas denuncias de ataques van?

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento existen 11 denuncias formales de conductores cuyos vehículos resultaron dañados. Los afectados han señalado que mientras circulaban escucharon detonaciones o fuertes impactos y posteriormente descubrieron perforaciones en cristales, parabrisas, medallones o carrocerías, presuntamente ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.

#LosTitulares | Van contra el #francotirador de la Vía #Atlixcáyotl.



Personal de la #Fiscalía General del Estado de #Puebla realizan peritajes para ubicar al responsable de dispararle a vehículos.



Suman once casos denunciados por lo que poblanos exigen dar con el responsable.… pic.twitter.com/tQtyDsYsE1 — LosTitulares (@_LosTitulares) June 20, 2026

Operativo en Vía Atlixcáyotl

Los reportes se han concentrado principalmente en diversos tramos de la Vía Atlixcáyotl, una de las principales vías de comunicación de Puebla que conecta la capital con la zona de Angelópolis, San Andrés Cholula, Atlixco y los desarrollos habitacionales de Lomas de Angelópolis.

Ante la preocupación generada entre los usuarios, la Fiscalía desplegó personal especializado para inspeccionar los vehículos afectados, analizar los daños y realizar estudios de trayectoria que permitan establecer si efectivamente se trata de impactos de bala, así como identificar el punto desde donde se habrían realizado los disparos.

Las diligencias incluyeron recorridos en puentes peatonales, áreas elevadas y otros puntos estratégicos cercanos a la vialidad, por lo que durante varias horas se registraron cierres parciales y reducción de carriles que afectaron la circulación.

El caso ha generado alarma entre la ciudadanía debido al riesgo que representa para miles de automovilistas que diariamente utilizan esta carretera. A través de redes sociales, usuarios han compartido fotografías y testimonios de los daños sufridos en sus vehículos, exigiendo mayor vigilancia y el esclarecimiento de los hechos.

Mientras continúan los peritajes y las investigaciones, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación para determinar la mecánica de los ataques, identificar al responsable y evitar que se registren nuevos incidentes en esta transitada vialidad poblana.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento