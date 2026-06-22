Hallan dos cuerpos calcinados dentro de un auto en el Periférico Ecológico de Puebla; dejan presunto narcomensaje

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En Puebla, localizaron 2 cuerpos calcinados. Foto: Genaro Zepeda

En Puebla, la mañana de este lunes fueron localizados dos cuerpos calcinados al interior de un automóvil incendiado sobre la lateral del Periférico Ecológico, a la altura de la avenida 14 Sur, en la capital poblana.

¿Qué se sabe del hallazgo en Puebla capital?

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 5:30 horas, automovilistas que circulaban por la zona alertaron al número de emergencias 911 sobre un vehículo que se encontraba envuelto en llamas.

#LosTitulares | Localizan dos cuerpos al interior de un automóvil calcinado en la lateral de Periférico Ecológico y la 14 sur en Puebla capital. pic.twitter.com/o7sdkE6ToG — LosTitulares (@_LosTitulares) June 22, 2026

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos y personal de Proximidad de Caminos de la Policía Estatal, quienes lograron sofocar el incendio. Sin embargo, al inspeccionar la unidad descubrieron que en el interior se encontraban al menos dos personas sin vida, cuyos cuerpos quedaron completamente calcinados.

Localizan supuesto narcomensaje en Puebla

Durante las diligencias iniciales, las autoridades también localizaron junto al automóvil una cartulina con un mensaje amenazante presuntamente firmado por un grupo delictivo, por lo que una de las líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas entre organizaciones criminales.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Estatal y efectivos del Ejército Mexicano para resguardar la escena y evitar el paso de curiosos, mientras peritos del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de los cadáveres y la recolección de indicios.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado el sexo ni la identidad de las víctimas, debido al avanzado estado de calcinación en que fueron encontradas.

La intensa movilización policial y ministerial provocó carga vehicular sobre la lateral del Periférico Ecológico, en sentido de Valsequillo hacia Angelópolis, generando afectaciones a la circulación durante varias horas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla ya inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y determinar quiénes son los responsables de este doble homicidio.

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