Batalla campal en partido de futbol en Puebla deja dos lesionados; conductor arrastra a un hombre

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En Puebla, se registró una trifulca tras un partido de futbol. Foto: Getty Images

En Ciudad Serdán, Puebla, se registró una pelea campal al término de un partido de futbol disputado en el campo La Gloria. El video quedó plasmado y se compartió en redes.

En grupo atacan a dos hombres en Puebla; video

Las imágenes fueron difundidas en redes sociales por diversas cuentas, entre ellas @_LosTitulares. En el video se observa cómo varios sujetos comenzaron una discusión que rápidamente escaló a los golpes.

#LosTitulares |🚨 Una vez más, la violencia opacó el deporte.



Una riña al término de un partido de cuartos de final en el campo La Gloria, en #CiudadSerdán, dejó al menos 2 lesionados.



En videos se observa cómo una camioneta arrastra a una persona durante la pelea. pic.twitter.com/HjHPcKn5Zq — LosTitulares (@_LosTitulares) June 8, 2026

Durante la riña, un grupo de personas intentó agredir a un hombre que se encontraba dentro de una camioneta. Minutos después comenzaron a lanzar piedras contra la unidad.

Ante la agresión, el conductor puso la camioneta en reversa e intentó alejarse del lugar mientras continuaban los ataques. Los agresores siguieron arrojando rocas, algunas de gran tamaño. Otro hombre aparentemente trató de auxiliar al conductor; sin embargo, también fue alcanzado por los objetos lanzados durante la confrontación.

En las imágenes se aprecia que uno de los participantes, vestido con playera blanca y gorra roja, se acercó para agredir al conductor y a su acompañante. Al intentar escapar, el chofer continuó avanzando en reversa, lo que provocó que dicho sujeto cayera al suelo y fuera arrastrado algunos metros, quedando muy cerca de una de las llantas del vehículo.

Los ataques contra la camioneta continuaron entre gritos, insultos y amenazas. Incluso, en el video se escucha a una persona pedir que llamaran a la policía.

Aunque la unidad se detuvo por algunos momentos, la agresión continuó. De manera extraoficial se reportó que dos personas resultaron lesionadas. Según versiones difundidas en redes sociales, la pelea ocurrió tras un partido correspondiente a los cuartos de final disputado en el campo La Gloria.

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