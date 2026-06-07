El popo se pinta de rojo y deja imágenes impactantes

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

El volcán Popocatépetl pintó de rojo el cielo durante la exhalación de gases de baja intensidad como parte de su actividad, lo que dejó un impactante retrato del Coloso, iluminando la noche de hoy.

Durante la tarde de este sábado 6 de junio, se registró la actividad volcánica en el cráter. En imágenes, se aprecia cómo la exhalación de gases provocó que el cielo se pintara de rojo.

🌋 El #Popocatépetl inicia este sábado con una notable actividad y un resplandor que tiñe de rojo su cráter. Una imagen espectacular que vuelve a recordarnos la fuerza de la naturaleza. ¿Qué te parece?



Vista #Altzomoni. Gracias #CENAPRED #timelapsehttps://t.co/XLs9U4W5AH pic.twitter.com/2NIofj3qja — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 6, 2026

En condiciones de óptima visibilidad, se ha observado una desgasificación pasiva en el cráter, según la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA).

Además, el flujo de dispersión va en su mayoría hacia el norte del país, en dirección a otros municipios de Puebla y al Estado de México.

🌋 El #Popocatépetl inicia este sábado con una notable actividad y un resplandor que tiñe de rojo su cráter. Una imagen espectacular que vuelve a recordarnos la fuerza de la naturaleza. ¿Qué te parece?



Vista #Altzomoni. Gracias #CENAPRED #timelapsehttps://t.co/XLs9U4W5AH pic.twitter.com/2NIofj3qja — Webcams de México (@webcamsdemexico) June 6, 2026

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CNPD) detectó 43 exhalaciones de baja intensidad, compuestas en su mayoría por vapor de agua y gases volcánicos; este registro representó una reducción del 77% en comparación con el día anterior, cuando hubo 186 exhalaciones.

📝 #Reporte24



🌋 Así se vió la incandescencia del Volcán #Popocatépetl anoche desde San Pedro Benito Juárez, Puebla.



De acuerdo al corte diario del @CenapredMexico y @CNPC_MX, se detectaron:



☁︎ | 4️⃣3️⃣ exhalaciones de baja intensidad



= 🧪 Compuestas principalmente de vapor… pic.twitter.com/IzTGag2WwH — SASSLA (@SasslaMx) June 6, 2026

¿Qué causará la actividad del Popo en Puebla o Edomex?

Actualmente, existe un Semáforo de Alerta Volcánica en color Amarillo Fase 2 en municipios de Puebla y Estado de México por la actividad volcánica

La SASSLA destacó que podrían registrarse los siguientes fenómenos por la actividad del volcán Popocatépetl de hoy:

Expulsión de fragmentos de lava dentro del radio de restricción (12 km del cráter), derivando en caída de cenizas hacia poblados cercanos del volcán.

Manifestaciones sísmicas intermitentes

Formación cíclica y posterior destrucción de pequeños domos de lava

🔍 Escenarios previstos dentro del nivel de alerta vigente



=> Desgasificación pasiva:



Emisiones constantes de vapor de agua y gas bajo régimen de sistema abierto.



=> Esporádicas exhalaciones y/o explosiones de bajas a medianas intensidades:



Eventos con expulsión de fragmentos… pic.twitter.com/nSxdr8GIAZ — SASSLA (@SasslaMx) June 6, 2026

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