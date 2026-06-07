El popo se pinta de rojo y deja imágenes impactantes
El volcán Popocatépetl pintó de rojo el cielo durante la exhalación de gases de baja intensidad como parte de su actividad, lo que dejó un impactante retrato del Coloso, iluminando la noche de hoy.
Durante la tarde de este sábado 6 de junio, se registró la actividad volcánica en el cráter. En imágenes, se aprecia cómo la exhalación de gases provocó que el cielo se pintara de rojo.
En condiciones de óptima visibilidad, se ha observado una desgasificación pasiva en el cráter, según la Plataforma Digital de Alertamiento y Gestión Integral de Riesgos de México (SASSLA).
Además, el flujo de dispersión va en su mayoría hacia el norte del país, en dirección a otros municipios de Puebla y al Estado de México.
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CNPD) detectó 43 exhalaciones de baja intensidad, compuestas en su mayoría por vapor de agua y gases volcánicos; este registro representó una reducción del 77% en comparación con el día anterior, cuando hubo 186 exhalaciones.
¿Qué causará la actividad del Popo en Puebla o Edomex?
Actualmente, existe un Semáforo de Alerta Volcánica en color Amarillo Fase 2 en municipios de Puebla y Estado de México por la actividad volcánica
La SASSLA destacó que podrían registrarse los siguientes fenómenos por la actividad del volcán Popocatépetl de hoy:
- Expulsión de fragmentos de lava dentro del radio de restricción (12 km del cráter), derivando en caída de cenizas hacia poblados cercanos del volcán.
- Manifestaciones sísmicas intermitentes
- Formación cíclica y posterior destrucción de pequeños domos de lava
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